Суд закрыл процесс над одним из обвиняемых по делу об экстремизме и угрозах судье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия закрыл заседание об аресте Алексея Вересова, обвиняемого в экстремизме по делу об угрозах судье, для обеспечения тайны следствия и безопасности участников процесса, передает корреспондент ТАСС.

"Для обеспечения тайны следствия и безопасности участников процесса постановляю провести заседание в закрытом для публики режиме", - сказала судья Юлия Сафина.

Следствие просит арестовать Вересова до 11 января 2020 года. Из оглашенных Следственным комитетом материалов дела пока остается неизвестным, в чем именно состояли противоправные действия Вересова.

Обвиняемый, доставленный на заседание под конвоем, не делал заявлений для прессы, прикрывал голову капюшоном куртки и внешне не проявлял эмоций.

СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес судьи Мосгорсуда. Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, вторая предполагает максимальный срок лишения свободы на три года. По делу были задержаны Сергей Половец (ч. 1 ст. 296 УК РФ), Евгений Ерзунов (ч. 1 ст. 296 УК РФ) и Алексей Вересов (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Вересов был доставлен из Удмуртии, на допросе он признал вину.