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Конституционный суд объяснил механизм расчета выходного пособия

Как говорится в постановлении, выходное пособие не должно быть меньше заработной платы, которую работник получал за месяц в период трудовой деятельности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Пособия сотрудникам организаций, которые попали под сокращение в связи с ликвидацией организации или уменьшением штата, не должны уменьшаться из-за выходных и праздников в месяце, следующем за датой сокращения. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда (КС) РФ, который рассматривал обращение по данному поводу.

"Всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата ее работников, независимо от даты увольнения на равных условиях должна обеспечиваться предусмотренная частью первой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации государственная защита. <…> При этом независимо от способа подсчета среднего месячного заработка выходное пособие не должно быть меньше заработной платы, которую работник получал за месяц в период трудовой деятельности", - говорится в документе.

Согласно постановлению, суд рассматривал обращение бывшей работницы "Интаугля" Валентины Кормуш. Решение о ликвидации "Интаугля" было принято в 2018 году АО "Корпорация по развитию Республики Коми", в собственности которой находится шахта. Заявительница была уволена из ликвидируемой организации 28 декабря 2018 года, а затем ей выплатили пособие, которое рассчитали из среднего заработка за 2018 год, умноженного на количество рабочих дней в январе 2019 года. Таким образом в связи с большим количеством выходных в январе из-за новогодних праздников Кормуш получила существенно меньшую сумму пособия.

Заявительница обратилась в суд общей юрисдикции в Коми с требованием к работодателю пересмотреть выплату, однако суд отказался удовлетворить ее требования. После этого Кормуш обратилась в КС с просьбой проверить положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, которое утверждено правительством РФ, - документ, на основании которого ей рассчитали средний заработок на соответствии с Конституцией РФ.

Как указал КС в своем постановлении, положение не противоречит Конституции РФ, однако выходное пособие для сокращенного работника должно обеспечивать "наиболее благоприятные условия для последующего трудоустройства и в конечном счете служит одной из гарантий реализации гражданами принадлежащего им конституционного права на свободное распоряжение своими способностями к труду".

Кроме того, в постановлении отмечается, что суд общей юрисдикции должен пересмотреть решение по иску Кормуш. "Правоприменительные решения по делу гражданки Кормуш Валентины Сергеевны, вынесенные на основании абзаца четвертого пункта 9 положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы в истолковании, расходящемся с его конституционно-правовым смыслом, выявленным в настоящем постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, если для этого нет иных препятствий", - отмечается в документе.

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