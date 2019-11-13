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Представители 91 страны примут участие в культурном форуме в Петербурге

В мероприятиях форума будут задействованы 37 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Гости VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, до официального старта которого осталось менее суток, представляют 91 страну. Для участия в мероприятиях ПМКФ зарегистрировались около 37 тыс. человек, сообщил журналистам в среду представитель дирекции форума Андрис Ульянов.

"Зарегистрировались 37 тыс. человек, это представители 91 страны", - сказал он, уточнив, что в 2018 году было форум собрал около 29 тыс. участников.

Порядка 13,5 тыс. участников будут задействованы в мероприятиях профессионального потока для специалистов в области культуры, включающего в себя дискуссии, лекции, научно-практические конференции и семинары. Более 23 тыс. человек также зарегистрировались на мероприятия общественного потока, которые проводят бесплатно для жителей и гостей Санкт-Петербурга, в том числе, открытые лекции, мастер-классы, спектакли и концерты.

Мероприятия форума, число которых в этом году составляет более трехсот, будут проходить на 90 площадках. Основными из них будут Главный штаб Эрмитажа, где организаторы предусмотрели около десятка залов различной вместимости, и Центральный выставочный зал "Манеж". Монтаж конструкций и оформление площадок в преддверии форума проходит практически в круглосуточном режиме, отметил представитель дирекции.

Мероприятия в Манеже

ЦВЗ "Манеж", как рассказал журналистам его директор Павел Пригара, уже три года входит в число основных площадок форума, его пространство примет несколько десятков мероприятий. Они будут проходить на фоне масштабного выставочного проекта "Дейнека/Самохвалов", приуроченного к 120-летию со дня рождения знаменитого советского художника Александра Дейнеки. Экспозицию, оформленную в спортивной тематике, участники общественного и профессионального потоков смогут увидеть в дни форума, тогда как для всех желающих ее откроют 18 ноября.

Пригара анонсировал на площадке "Манежа" "большой разговор о культурной программе в рамках чемпионата Европы по футболу" с участием вице-премьера РФ Ольги Голодец, а также лекцию министра культуры РФ Владимира Мединского, симпозиум о советском искусстве с участием директоров крупнейших музеев из разных стран, дискуссию об эффекте от проведения биеннале в нестоличных городах, открытый лекторий "Культура 2.0", посвященный новым технологиям в российской культуре.

Деловая площадка развернет свою работу в Российском этнографическом музее. Мероприятия форума также примут Мариинский театр, Государственная академическая капелла, Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича, Александринский театр и другие учреждения.

О форуме

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ), организованный правительством РФ, Министерством культуры и правительством Санкт-Петербурга, пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". В дни форума пройдет деловая программа для специалистов из разных областей культуры и фестивальная часть, которая включает в себя культурные мероприятия.

Агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ. На секциях планируется обсудить вирусный контент, влияние фейков на СМИ, затронуть вопросы журналистской этики в современных медиа.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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