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Кабмин утвердил показатели для оценки эффективности Десятилетия детства

отмечается, что необходимость совершенствования оценки стала основанием для утверждения системы показателей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил систему показателей, оценивающих ход выполнения мероприятий в рамках Десятилетия детства до 2020 года. Соответствующее распоряжение размещено в среду на сайте правовой информации.

"Необходимость совершенствования оценки стала основанием для утверждения системы показателей, предусматривающей учет данных, основанных на формах федерального статистического наблюдения и ведомственных мониторингах", - пояснили в пресс-службе Минпросвещения.

В министерстве отметили, что меры позволят выстроить работу "на результат" и своевременно принимать нужные решения "во избежание формализма и рисков снижения качества управления".

Всего в систему входят более 70 показателей по основным направлениям реализации плана Десятилетия детства, информация по которым поступает от Минздрава, Минюста, Минкультуры, Минэкономразвития и Росстата, добавили в пресс-службе. В частности, Росстат должен предоставить информацию о доле малоимущих семей с детьми разного возраста, их доходах.

Десятилетие детства

План основных мероприятий до 2020 года Десятилетия детства направлен на рост благосостояния семей с детьми, на обеспечение детей необходимой современной инфраструктурой и создание условий для получения ими всестороннего образования, занятий физкультурой и спортом, культурного развития и отдыха. Среди ключевых направлений - формирование безопасного информационного пространства, а также повышение социальной защиты детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграция в современное общество.

Президент РФ Владимир Путин указом от 29 мая 2017 года объявил в стране Десятилетие детства на 2018-2027 годы в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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