Песков: Кремль не может и не должен комментировать ситуацию с "Аэрофлотом" и котом

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать историю с пассажиром "Аэрофлота", который был исключен из бонусной программы авиакомпании за то, что обманом провез слишком крупного питомца в салоне.

"Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом, самолетом", - ответил Песков на вопрос, не считают ли в Кремле, что авиакомпания слишком жестоко поступила по отношению к этому пассажиру.

Ранее владелец кота, пострадавший из-за своего желания перевозить животное в салоне, опубликовал пост в социальной сети, где рассказал историю своего путешествия. По итогам служебного расследования "Аэрофлот" исключил клиента из программы лояльности, так как тот при регистрации заменил кота весом более 8 кг, которого он по правилам должен был сдать в багаж, на животное, весившее всего 7 кг.