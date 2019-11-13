Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: Кремль не может и не должен комментировать ситуацию с "Аэрофлотом" и котом

Авиакомпания ранее исключила пассажира из бонусной программы за то, что тот обманом провез крупного животного в салоне

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать историю с пассажиром "Аэрофлота", который был исключен из бонусной программы авиакомпании за то, что обманом провез слишком крупного питомца в салоне.

"Я не думаю, что Кремль должен и может как-то комментировать ситуацию с котом, самолетом", - ответил Песков на вопрос, не считают ли в Кремле, что авиакомпания слишком жестоко поступила по отношению к этому пассажиру.

Ранее владелец кота, пострадавший из-за своего желания перевозить животное в салоне, опубликовал пост в социальной сети, где рассказал историю своего путешествия. По итогам служебного расследования "Аэрофлот" исключил клиента из программы лояльности, так как тот при регистрации заменил кота весом более 8 кг, которого он по правилам должен был сдать в багаж, на животное, весившее всего 7 кг.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
В Стокгольме задержали подозреваемого в организации казней в Иране в 1988 году
Адвокат иранца Ларс Хультгрен заявил, что его подзащитный невиновен, полиция задержала не того человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС