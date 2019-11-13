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Песков отказался дискутировать по вопросу выхода на работу 31 декабря

Последний день 2019 года приходится на вторник

БРАЗИЛИА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что 31 декабря 2019 года надо работать, а для дискуссий по объявлению этого дня выходным нет предмета.

"Здесь нечего дискутировать. В этом году этот день рабочий, значит, надо работать в этот день", - сказал журналистам представитель Кремля.

По его мнению, "здесь нет предмета для дискуссии". "Происходит разное перераспределение выходных дней, поэтому иногда каникулы получаются длиннее на один-два дня, иногда короче", - пояснил Песков.

Последний день 2019 года приходится на вторник.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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