Власти Венеции оценивают ущерб городу от наводнения в сотни миллионов евро

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Ущерб от наводнения в Венеции, вызванного феноменом "высокой воды", может достигать сотен миллионов евро. Об этом заявил на пресс-конференции в среду мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

"Оценки ущерба пока очень приблизительные, но вполне можно говорить о сотни миллионов евро", - сказал он. Градоначальник добавил, что "говорить нужно не об ущербе, а о будущем города".

Помимо ущерба историко-архитектурному наследию города, включая базилику Святого Марка, которая также оказалась затоплена, потери понесли местные жители, поскольку затопило первые этажи зданий с магазинами.

Минувшей ночью уровень моря поднялся до рекордной за последние полвека (с 1966 года) отметки - 187 см. "Высокая вода" - характерный для Венеции природный феномен, вызываемый приливами и лунными циклами, усугубляемый различными природными явлениями. Жизнь в городе оказалась значительно затруднена. Жители и самые смелые туристы в высоких резиновых сапогах передвигаются по выстроенным временным платформам. Многие туристы покидают Венецию. Затопленной оказалась крипта собора Святого Марка, а также нижние этажи многих зданий.

Венеция является центром притяжения туристов со всего мира - ежегодно туда приезжают 28 млн человек.

Во второй половине дня в Венецию приедет премьер-министр Италии Джузеппе Конте.