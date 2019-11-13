Новое здание для участковой больницы на Соловках планируют начать строить в 2020 г.

АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноября. /ТАСС/. Строительство нового здания для участковой больницы на Соловках планируется начать в 2020 году. Как сообщила в среду ТАСС в кулуарах сессии областного собрания депутатов руководитель агентства по развитию Соловецкого архипелага Елена Корнеева, до этого проект должен пройти согласование с ЮНЕСКО.

"В следующем году <…> будет завершено проектирование больницы, начнем строить ее. Проект по больнице уже направлен в фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, который взял на себя обязательства по взаимодействию с ЮНЕСКО, на сегодняшний день документы еще [в ЮНЕСКО] не направлены", - сказала она.

На Соловках строительство каждого объекта должно быть согласовано с Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО. "Сроки согласования с комитетом непредсказуемы, не регламентированы, поэтому это может занимать и четыре месяца, и полгода", - добавила Корнеева. Планируется, что в новом здании будут располагаться поликлиника и стационар.

Как сообщила ТАСС глава сельского поселения Соловецкое Татьяна Клишова, сейчас стационар и поликлиника Соловецкой участковой больницы располагаются в здании, где находится еще несколько учреждений. "Она располагается по адресу улица Заозерная, 4. Кроме больницы, там и администрация, и пенсионный фонд, и социальная защита, и участковый уполномоченный", - отметила собеседница агентства. Здание построено в 1930-е годы как военный госпиталь. В непосредственной близости расположено монастырское кладбище.

Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь возник на архипелаге в Белом море в первой половине XV века. Он стал одним из самых известных монастырских комплексов России и местом паломничества. Деятельность монастыря прерывалась в годы советской власти, когда там был размещен лагерь для заключенных СЛОН, и возобновилась в 1990 году. Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

На Соловецких островах проживают около 1 тыс. человек, более 20 тыс. человек в год посещают архипелаг как туристы и паломники.