Полиция начала проверку после оскорблений сотрудников МВД главой района под Псковом

ПСКОВ, 13 ноября. /ТАСС/. Псковская полиция начала проверку после оскорбления сотрудников правоохранительных органов главой Печорского района Дмитрием Сопотовым, который использовал нецензурную лексику в отношении представителей правопорядка, защищая пьяного водителя. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В среду местные СМИ опубликовали видеозапись, которая вызвала резонанс в обществе. На видео Сопотов на повышенных тонах общается с сотрудниками правоохранительных органов, используя нецензурную лексику. На видео он также поясняет, что водитель вместе с ним выпил "четыре стопки виски", а поводом к этому стала победа района в грантовом конкурсе, по которому муниципалитет выиграл 54 млн рублей.

"В отношении водителя сотрудниками ГИБДД был составлен протокол об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По фактам, изображенным на видео, начальником управления МВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым принято решение о проведении проверки. Будет дана правовая оценка ситуации", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в администрации Псковской области, в связи с произошедшим губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебную проверку.