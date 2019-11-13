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Московская школа-интернат для слепых детей получила десять экземпляров "Белой книги"

"Белая книга" - издания о флоре и фауне столицы, набранное шрифтом Брайля

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский передал в среду школе-интернату номер 1 для обучения и реабилитации слепых детей десять экземпляров "Белой книги" - уникального издания о флоре и фауне столицы, набранного шрифтом Брайля.

"Уже издано 350 экземпляров "Белой книги". Мы передадим их в другие образовательные учреждения Москвы и регионы РФ, которые нуждаются в этом пособии. Для нас это начало пути, мы только входим в эту тему. Ребята попросили сделать аналогичные пособия по географии, ботанике и биологии", - сказал журналистам Кульбачевский, который также провел открытый урок для учащихся 5 класса "Природные зоны Москвы и ее природные парки".

Это первый экологический просветительский проект для незрячих детей в Москве, он приурочен к Международному дню слепых, который отмечается 13 ноября. "Белая книга" позволит ребятам узнать о животных и растениях из Красной книги Москвы. Книга напечатана полностью в белом цвете без использования лишних красителей. При содействии департамента издана также "Цветная книга" для слабовидящих детей.

Как подчеркнул директор школы-интерната Иван Вишнивецкий, о природе Москвы нет книг на языке Брайля. "В нашей школе обучаются 306 человек, и они должны знать свой город. Если у обычных школьников есть контурные карты, учебники, в которых есть плоский шрифт и картинки, то наши дети воспринимают только тактильные картинки и шрифт Брайля", - добавил он.

На встрече с детьми школы-интерната член попечительского совета школы, Заслуженная артистка РФ, председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ Диана Гурцкая рассказала о том, что приходя в эту школу, она как бы возвращается в свое детство. "Я знаю, что очень важно, в какой момент ребенок сможет увидеть потрясающей красоты природу. Именно увидеть, поскольку незрячие дети видят по-своему, им помогает их внутренний мир, их чувства", - отметила известная певица.

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