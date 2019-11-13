Зеркальная мера. Комитет Госдумы скорректировал законопроект о гражданах-иноагентах

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на заседании в среду рекомендовал палате принять во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физические лица. Как ожидается, документ, первое чтение которого состоялось 12 января прошлого года, будет рассмотрен на одном из заседаний Госдумы на следующей неделе.

В этот же день думский комитет по государственному строительству и законодательству предложил принять во втором чтении сопутствующий законопроект о введении штрафов до 5 млн руб. за нарушение уже действующего закона о СМИ-иноагентах.

Данный пакет инициатив призван стать зеркальным ответом на требование Минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах. При этом законопроекты не направлены против оппозиционных российских блогеров и публицистов, подчеркивают в российском парламенте.

Правки ко второму чтению

Как сообщил председатель комитета Леонид Левин, всего ко второму чтению поступило 10 поправок, их авторами выступили руководитель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов и глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Согласно корректировкам, вести реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, будет Минюст, который сейчас выполняет эту работу в соответствии с указом президента. Решение о включении или исключении из реестра иностранных СМИ-иноагентов будет приниматься Минюстом по согласованию с МИД. Физическое лицо или российское юридическое лицо может быть признано иностранным агентом, "если оно сотрудничает с иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента", подчеркнул Левин.

Комментируя содержание термина "сотрудничество", он уточнил, что имеется в виду "участие в создании или в распространении информации иностранного СМИ, выполняющего функцию иноагента, или российского юридического лица, учрежденного иностранным СМИ-иноагентом" при условии, если это лицо "получает денежные средства из иностранных источников". Следовательно, речь идет об обязательной совокупности двух условий, акцентировал внимание глава комитета.

Кроме того, предлагается исключить принятое в первом чтении положение о внесудебной блокировке информационных ресурсов, распространяющих информацию иностранных СМИ-иноагентов без соответствующей маркировки, продолжил парламентарий. Также планируется скорректировать порядок ограничения доступа к информационным ресурсам иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

В поправках прописано, что "лицо, признанное иностранным СМИ, выполняющим функции иноагента, будет обязано учредить российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года - это для тех, кто уже находится в этом реестре", предупредил Левин. Лица, которые в дальнейшем будут признаны СМИ-иноагентами, "будут обязаны учредить такое юридическое лицо в течение одного месяца со дня признания таковыми", заключил он.

Кого может коснуться закон

Левин утвердительно ответил на вопрос о том, может ли будущий закон коснуться сотрудников СМИ, уже признанных в РФ иностранными агентами. "Если человек пишет какие-то материалы, связанные с общественно-политической ситуацией, то, безусловно, риски подобного появления [в реестре иноагентов] возможны", - пояснил он. "А если он [журналист] пишет о культуре, спорте, музыке, то вряд ли такое сотрудничество может нести риски включения в списки иностранных агентов", - добавил парламентарий, подчеркнув, что выражает только собственное мнение.

Глава комитета отдельно пояснил, что репосты материалов СМИ-иноагентов не будут основанием для признания частных лиц иноагентами, поскольку обязательным условием для включения их в реестр является финансирование со стороны таких организаций. Он также заверил, что указанные законодательные меры не будут использоваться против оппонентов действующей власти.

"Если кто-то по какому-то вопросу занимает оппозиционную позицию, кому-то нравятся публикации, которые критикуют власть… мы никаким образом свободу слова, свободу распространения информации этим законом не ограничиваем, - подчеркнул политик. - Речь идет об узком круге лиц, которые именно получают финансирование и сотрудничают с иностранными агентами".

При этом даже соблюдение обоих условий, отметил Левин, не влечет автоматического включения частного лица в список иноагентов, поскольку "это не норма прямого действия". По его словам, в каждом конкретном случае решение о признании физлица иностранным агентом будет приниматься Минюстом совместно с МИД РФ.

Последствия для граждан-иноагентов

Глава комитета также предупредил, что физические лица, признанные иностранными агентами, должны будут отчитываться перед Минюстом РФ о получении финансовых средств из-за рубежа. "Окончательный список [того, что нужно будет выполнять] будет определен Минюстом. Но, скорее всего, если мы говорим о "физиках", то "физику", если он сотрудничает со СМИ - иностранными агентами, не нужно будет создавать юридическое лицо, у нас в законе нет такой нормы", - сказал Левин, отвечая на соответствующий вопрос. "Но то, что после попадания в этот список ему будет необходимо отчитывать о тех деньгах, которые он получил, это, безусловно, будет так. Эта норма наверняка станет обязательной при взаимодействии "физика" с Минюстом", - подчеркнул глава комитета.

При этом он высказал мнение, что Минюст РФ при принятии решений о признании гражданина иноагентом должен будет подтверждать наличие связи между получением денег из-за рубежа и распространением им информации СМИ-иноагента.

После заседания комитета журналисты поинтересовались, возможна ли ситуация, когда какому-либо человеку поступят финансовые средства из-за границы, например, от его родственников или в виде гранта, а затем он опубликует материалы СМИ-иноагента, что означает соблюдение двух формальных условия для включения в реестр. "Я считаю, что, безусловно, во всех случаях принятия решений о включении физического лица в реестр иностранных агентов орган власти должен будет обосновать связь между поступлением платежа из-за границы и распространением информации СМИ - иностранного агента", - ответил Левин. "Кроме того, у граждан есть право опротестовать данное решение", - напомнил он.

Штрафы для нарушителей

Поддержанные также ко второму чтению поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводят новую статью 19.34 "Нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента".

За первичное нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента предлагаются штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. руб., для юридических лиц - 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции должны возрасти для граждан до 50 тыс. руб., для должностных лиц - до 100 тыс. руб., для юридических лиц - до 1 млн рублей.

Предусматривается и максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде административного штрафа для граждан в размере 100 тыс. руб. или ареста на срок до 15 суток, для должностных лиц - в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. и для юридических лиц - 5 млн рублей. Под грубым подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как СМИ, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.

В первом чтении законопроект был принят 24 января 2018 года. В связи с этим комитету по госстроительству пришлось скорректировать дату его вступления в силу - теперь это 1 февраля 2020 года.