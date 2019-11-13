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Компания Пиманова и телецентр "Останкино" заключили мировое соглашение

Источник сообщил, что компания Пиманова погасила долг в размере 80,5 млн рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Компания журналиста Алексея Пиманова "Пиманов и партнеры" заключила мировое соглашение по судебному иску телецентра "Останкино" о взыскании задолженности и пени по договору в размере более 80,5 млн рублей. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщила руководитель пресс-службы компании Мария Наговицына.

"Суд утвердил мировое соглашение, в результате производство по делу прекращается", - сказала собеседница ТАСС, отказавшись раскрыть детали соглашение.

Пресс-служба телецентра на запрос агентства не ответила. При этом, источник рассказал ТАСС, что долг компанией Пиманова был погашен.

Иск телецентра поступил в судебное производство в августе 2019 года.

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