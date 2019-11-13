В Петербурге на культурном форуме обсудят восстановление сгоревшей церкви в Кондопоге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Восстановление памятников деревянного зодчества, в том числе сгоревшей в 2018 году Успенской церкви XVIII века в городе Кондопога, будет обсуждаться на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Об этом сообщил в среду ТАСС руководитель управления Минкультуры РФ по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Андрей Ермаков.

"Вопрос о деревянном зодчестве поднимается очень давно, и, безусловно, Кондопога - это одна из огромных утрат, уникальная по цинизму история, - сказал он. - Большое количество уникальных церквей в настоящее время пользователей не имеют, и органы охраны огромную работу ведут с Росимуществом, чтобы закрепить данные объекты либо за Русской православной церковью, либо дать в оперативное управление неким музеям, чтобы каким-то образом у здания появился пользователь, который будет ухаживать и следить. Если его нет, то здание за два-три года приходит в ужасающее состояние".

Ермаков высказал мнение, что "будет широкая дискуссия по этому поводу и дополнительное движение в сторону восстановления уникальных памятников деревянного зодчества будет предпринято".

Сроки перенесены

Тем временем власти Карелии предложили продлить сроки создания проекта восстановления Успенской церкви с ноября 2019 года до мая 2020-го, перенос одобрили в Минкультуры РФ, в том числе заказчик работ - Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации в Санкт-Петербурге. Подрядчиком проекта - Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими уже создан первый вариант проектно-сметной документации, первые замечания по нему уже поступили от управления по охране объектов культурного наследия Карелии.

Как рассказала ТАСС руководитель регионального управления Юлия Алипова, специалистам необходимо глубже проанализировать те материалы, которые были ранее подготовлены для реставрации Успенского храма до пожара (за несколько лет до этого были проведены все обмеры, исследования и работы по подготовке реконструкции церкви), а также проработать саму концепцию реставрации.

Чтобы восстановленный храм не стал простым "новоделом", необходимо восстановить не только внешний вид, но и повторить те принципы работы и технологии, которые использовали мастера в XVIII веке. "Это попытка сохранить объект, все составляющие его предмета охраны. Предмет охраны - это не только внешняя картинка, но и все подходы к строительству таких объектов, исторические подходы. Это владение навыками работы с историческим материалом, плотницкое мастерство, выбор древесины, восстановление самой строительной идеи, которая в свое время была утрачена", - отметила Алипова.

По ее словам, в проекте особенное внимание должно быть уделено пожарной безопасности деревянной церкви. Речь идет не только о датчиках движения, мониторах и системе пожаротушения по периметру объекта, но об индивидуальной схеме организации датчиков, которые установят в каждом из объемов храма. По мнению экспертов, подобные меры защиты от возгорания должны появиться во всех памятниках деревянного зодчества.

Когда начнется восстановление

Если проект восстановления Успенской церкви в Кондопоге подготовят к маю 2020 года, работы начнутся не раньше 2021 года. Зима уйдет на заготовку древесины, когда в стволах остановится движение соков. По оценке Алиповой, на восстановление храма уйдет не меньше трех лет. Говорить о стоимости предстоящих работ собеседница ТАСС пока не спешит.

"Сейчас смету можно рассчитать, опираясь только на объемные характеристики объекта. Но надо понимать, что очень большое количество ручного труда будет применяться. Проект недешевый. Суммы назывались и в 55, и в 100 и в 150 млн рублей, но пока мы не увидим готовую документацию, об этом говорить рано", - пояснила она.

Сейчас на площадке в Кондопоге над остатками сгоревшего храма и алтарем возведены защитные конструкции. Их в 2018 году установили на деньги карельского благотворительного фонда "Северный духовный путь", который собирает средства на восстановление Успенской церкви. По словам директора фонда Александра Лысенковского, с момента объявления сбора на счета организации перевели более 8 млн рублей. Из них 308,9 тыс. рублей пошли на создание защитного купола. В будущем деньги от пожертвований будут тратить на работы, которые невозможно оплатить за счет государства.

"Нам надо было закрыть храм до снегопада, но, чтобы получить на это деньги от государства, нам бы понадобилось полгода только на оформление документов и их согласование. Фонд - это вспомогательный инструмент восстановления церкви. Поэтому мы будем работать в тех местах, где государственное финансирование просто нельзя применить: восстановление некоторых икон, отдельных элементов", - рассказал Лысенковский ТАСС.

Санкт-Петербургский международный культурный форум (ПМКФ) пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и фотохост-агентством форума, а также проводит секцию "Массовые коммуникации", в которой примут участие деятели культуры и представители международных СМИ.