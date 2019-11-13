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Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в угрозах судье через интернет Вересова

Суд заключил Алексея Вересова под стражу до 11 января 2020 года

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду заключил под стражу на два месяца обвиняемого по делу об экстремизме и угрозах судье Алексея Вересова, передает корреспондент ТАСС.

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"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Вересову меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 января 2020 года", - постановила судья Юлия Сафина.

Рассмотрение ходатайства прошло в закрытом по просьбе следователя заседании в целях соблюдении тайны и обеспечении безопасности участников процесса.

Вересов, согласно материалам уголовного дела, призывал в социальных сетях сжечь судью Криворучко, сообщил адвокат Мансур Гильманов. "Обвинение связано с якобы имевшими место призывами в социальных сетях моего подзащитного сжечь судью Криворучко", - сказал адвокат.

Адвокат отметил, что ему не известна позиция Вересова по предъявленному обвинению. "Я недавно вступил в дело, мне еще не известна позиция моего подзащитного. К сожалению, суд отказался переносить слушание для подготовки нами совместной позиции", - сказал он.

По словам адвоката, Вересов был задержан в своем доме в Удмуртии, и он не ожидал ареста. "Предположу, что все это шокировало моего подзащитного", - отметил Гильманов, добавив, что намерен обжаловать решение об аресте.

Согласно материалам дела, Вересов родился 1973 году в одном из сел Удмуртии, где и живет в настоящее время. Он получил среднее образование, женат, не работает.

Как сообщил ТАСС адвокат другого фигуранта дела Сергея Половца, обвинение предъявлено в связи с записями в соцсетях с угрозами судье Тверского суда Алексею Криворучко, рассматривавшему дело актера Павла Устинова о применении насилия к сотруднику Росгвардии.

СК РФ возбудил уголовные дела о публикации в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также угроз убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес московского судьи. Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, вторая предполагает максимальный срок лишения свободы на три года. По делу были задержаны Сергей Половец (ч. 1 ст. 296 УК РФ), Евгений Ерзунов (ч. 1 ст. 296 УК РФ) и Алексей Вересов (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Вересов на допросе признал вину.

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