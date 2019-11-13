Вологодский губернатор поручил готовиться к возможному экстремальному весеннему половодью

ВОЛОГДА, 13 ноября. /ТАСС/. Ливни и сильные снегопады, прошедшие в Вологодской области 4-6 ноября, привели к резкому подъему уровня воды в водоемах, который сохраняется и может спровоцировать экстремальное половодье предстоящей весной. Губернатор области Олег Кувшинников поручил разработать план готовности к ситуации и закупить два судна на воздушной подушке для эвакуации людей по воде и по льду.

"Через несколько дней наступают сильные морозы, и мы уходим в зиму с очень высокими уровнями воды в реках центральных и восточных районов области, что может спровоцировать экстремальные подтопления весной. Поручаю разработать план работы всех уровней власти совместно с МЧС в режиме весеннего паводка с высоким уровнем воды. Предлагаю закупить два судна на воздушной подушке, чтобы такие суда имелись для немедленного реагирования и эвакуации людей при резком подъеме воды", - сказал Кувшинников на заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, распорядившись выделить средства из резервного фонда правительства области.

Губернатор отметил еще одну тенденцию, которая наблюдалась в осеннее половодье - резкий подъем уровня воды, чего не фиксировалось за все 60 лет метеонаблюдений в области: уровень воды в реке Тошне в Вологодском районе за сутки поднялся на 3,5 м и превысил критические отметки. "Эвакуация утром 6 ноября проводилась в экстремальных условиях. Нам удалось спасти людей, но не удалось спасти имущество", - сказал Кувшинников, отметив слаженную работу всех служб.

По информации руководителя региона, высокий уровень воды сохраняется в реках Вологда, Тошня, Лежа, Молога, Чагодоща, Колпь, Ягорба, в Шекснинском и Рыбинском водохранилищах.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области, режим ЧС и повышенной готовности сохраняется в 18 муниципалитетах. "Подтопленных населенных пунктов сейчас нет. Подтоплена дорога к деревне Приворот Чагодощенского района, где проживают семь человек. Восстановить проезд можно будет после снижения уровня воды, местные жители обеспечены всем необходимым. Спасатели совместно с коммунальными службами оказывают помощь в откачивании воды из домов, подвалов, придомовых территорий и просушке жилищ. В Вологде и Вологодском районе работают комиссии по оценке ущерба от половодья", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

Как отметил губернатор на своей странице "ВКонтакте", побывав в среду в Вологодском районе, пострадавшим местным жителям активно помогают добровольны, члены районного молодежного парламента. Глава региона предложил распространить эту практику в других муниципалитетах, выделить активистам транспорт и инвентарь.

О паводке

С 4 по 6 ноября на территории региона выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза. В результате веерных отключений электроснабжения без света остались 586 населенных пунктов, 28 тыс. жителей в девяти районах, к 8 ноября энергоснабжение было полностью восстановлено.

В зону подтопления попали 86 домовладений, 48 человек были эвакуированы, сейчас люди вернулись в свои дома. В Вологде в зону подтопления попали более 700 дачных домов и участков, оттуда были эвакуированы 22 человек, никто не пострадал. По информации мэрии Вологды на 17:00 мск 13 ноября, уровень воды в реке Вологде составляет 442 см при критическом показателе в 600 см, при превышении которого могут быть подтоплены 165 домов с 2,5 тыс. населения, 11 социальных объектов и восемь трансформаторных подстанций.