Президент Татарстана в Дубае примет участие во II Всемирном форуме толерантности

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Делегация Татарстана во главе с президентом республики Рустамом Миннихановым примет участие во II Всемирном саммите толерантности в Дубае. В рамках визита глава региона встретится с министром по вопросам толерантности ОАЭ Нахайяном бен Мубараком Аль Нахайяном, сообщила в среду пресс-служба президента республики.

"Рустам Минниханов примет участие в торжественной церемонии открытия II Всемирного саммита толерантности, а также посетит ряд сессий. Помимо этого ожидаются встречи президента Татарстана с министром [по вопросам] толерантности ОАЭ шейхом Нахайяном бен Мубараком Аль Нахайяном и генеральным секретарем благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies (Саудовская Аравия) принцессой Ламией бинт Маджид Аль Сауд", - говорится в сообщении.

В рамках II Всемирного саммита толерантности его участники обсудят возможности распространения ценностей терпимости в мировом масштабе между представителями разных культур, религий и цивилизаций. Особое внимание планируется уделить роли власти в продвижении этих ценностей. Представители разных стран обменяются мнениями о значении сотрудничества и партнерства для мировой стабильности и безопасности.