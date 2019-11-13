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Пользователи "ВКонтакте" смогут ставить дизлайки под комментариями

В соцсети также появятся и другие нововведения

"ВКонтакте" представила крупнейшие обновления для создателей контента, одним из которых станет возможность подписчиков ставить дизлайки непонравившимся комментариям. Как говорится в сообщении соцсети, о новинках было заявлено в рамках VK Content Day 2019. 

"Подписчики смогут выразить свое несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию - просто поставить дизлайк", - отмечает компания.

В ближайшее время "ВКонтакте" планирует запустить тематические ленты с отбором материалов экспертами, предоставить новые возможности для монетизации творчества через VK Donut и организации мероприятий, изменить подход к верификации страниц, открыть публикацию историй всем сообществам уже в 2019 году и многое другое. 

Кроме того, соцсеть поменяет алгоритм работы умной ленты, которая в первую очередь предлагает свежие публикации. Таким образом, если материалы высоко оценит "ядро аудитории", они будут показываться в лентах новостей и рекомендаций наравне с недавно созданными записями, получая тем самым больший охват.

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