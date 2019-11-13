Парламенты Татарстана и Башкирии намерены совместно вести работу по нормотворчеству

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Меморандум о дальнейшем сотрудничестве между Госсоветом Татарстана и Госсобранием - Курултаем Башкортостана подписан в Уфе, документ, в том числе, направлен на совместную работу по нормотворчеству. Об этом сообщается на сайте Госсовета республики.

Меморандум подписали спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и председатель Госсобрания - Курултая Башкирии Константин Толкачев.

"В подписанном сегодня меморандуме стороны отметили следующие направления дальнейшей совместной деятельности: выработку и осуществление взаимно согласованной политики в экономической и социальной сферах, проведение совместных действий по укреплению единства народов, совместную работу по нормотворчеству и проведению совместных мероприятий", - говорится в сообщении.

Парламентарии Татарстана и Башкирии намерены продолжить курс на сотрудничество по обмену опытом законотворческой деятельности, проведения мониторинга законов, поддержку обращений и законодательных инициатив, уточнили в пресс-службе Госсовета республики.

Они положительно оценивают опыт взаимодействия в рамках соглашения о сотрудничестве между парламентами двух регионов, подписанного 22 марта 1997 года. Сотрудничество ведется на уровне законодательных собраний и парламентских комитетов, в практику внедрили совместные заседания профильных комитетов, депутаты обсуждают актуальные вопросы законотворчества онлайн.