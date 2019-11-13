Польский велосипедист готовится проехать зимой 1000 км по Якутии и установить рекорд

ВАРШАВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польский велосипедист Валерьян Романовский готовится установить в Якутии личный рекорд, проехав зимой по региону 1000 км, не останавливаясь на ночлег в тепле. Таким образом он намерен доказать, что возможности человеческого организма безграничны.

"Мы поедем в самое холодное место, где живут люди в Якутии, в село Оймякон. Мой план заключается в том, чтобы оттуда проехать на велосипеде в Якутск и обратно по Колымскому тракту. Я бы хотел преодолеть это расстояние без какой-либо поддержки, помощи, использования помещений", - рассказал Романовский в беседе с корреспондентом ТАСС.

По его подсчетам, такая экспедиция может занять пять-шесть суток. Велосипедист рассчитывает, что в январе на его маршруте будет около 50 градусов мороза. "Нужно будет справиться с погодными условиями", - подчеркнул он.

"Наш проект носит не только спортивный характер, но также и ориентирован на выживание в сложных условиях. Помимо физической нагрузки мне придется еще суметь выстоять в этих условиях. У меня не будет никаких продуктов, теплого питья. Все буду есть холодным", - рассказал Романовский.

Несколько лет подготовки

Романовский и его команда уже были в Якутии в 2017 году. "Там мы ставили рекорд в езде на велосипеде в Оймяконе. Двое суток я там проехал без перерыва", - указал он.

Тогда они почерпнули много знаний от местных жителей. "Мы смотрели, что они едят, во что одеваются, и ввели определенные новшества. Важно использовать не только научные знания, но и опыт жителей, которые взаимодействуют с этим холодом каждый день", - отметил инициатор проекта.

Кроме этого, в течение последних нескольких лет Романовский и его команда проводят всевозможные меньшие по масштабам тренинги и акции, главная цель которых - постепенно подготовиться к якутскому достижению. В частности, в Краковском политехническом институте они 100 часов жили в камере, в которой поддерживалась температура минус 60 градусов.

"На нашем счету уже есть несколько рекордов Гиннеса. В этом году на Национальном стадионе в Варшаве я установил рекорд в езде на велосипеде в температуре от минус 100 градусов (в специальной камере), а самой низкой была температура в 164 градуса. В таких условиях я ехал восемь часов. Это достижение заявлено на новую категорию рекорда Гиннеса, - отметил собеседник агентства. - До этого было еще три рекорда, которые уже подтверждены сертификатом Гиннеса".

"На этот раз мы не планируем заявлять нашу поездку в Якутию в качестве рекорда. Это будет просто достижение", - указал Романовский, подчеркнув, тем не менее, что это станет самым сложным, венчающим все прежние усилия этапом.

План

В ходе поездки по Якутии Романовский будет останавливаться каждые шесть часов для небольшого отдыха. На "ночлег" он будет устраиваться прямо в снегу, без какой-либо палатки, лишь укрываясь брезентом и опираясь о дерево. Отдых будет продолжаться не более 30 минут, чтобы не замерзнуть. "Такой режим будет все время", - указал рекордсмен.

Команда Романовского, которая будет сопровождать его в поездке, состоит из инструкторов, спасателя и киногруппы. Они будут следовать на автомобиле на небольшом отдалении от велосипедиста, не помогая ему ни в чем, за исключением возникновения кризисной ситуации.

"Понятно, что в тех местах живет больше зверей, чем людей. Можно встретить и волка, и медведя", - пояснил он.

В ходе прежних миссий по борьбе с холодом польская команда уже протестировала особый велосипед, который не замерзает в экстремальных температурах, обувь и одежду. Романовский даже научился переодеваться на морозе. "Если человек вспотел, нужно избавляться от мокрой одежды и надевать сухую, иначе можно замерзнуть", - сказал собеседник агентства.

Есть спортсмен будет особое питание, насыщенное жирами, включая вяленое мясо. Большой проблемой будет вода, так как, чтобы напиться, ему придется сначала растопить снег под курткой, или же найти на трассе незамерзающий источник.

Все для здоровья

"Мы анализируем возможности человеческого организма в разных условиях, соперничаем с природой, с холодом, иногда теплом", - пояснил мотивы своих исследований Романовский.

По его словам, у человеческого организма огромный потенциал, который почти не используется. "Несколько дней назад мы устанавливали рекорд Гиннеса по моржеванию и 13 раз заходили в холодную воду на 12 минут. Оказалось, что организм может с этим справиться, если правильно его подготовить, натренировать терморегуляцию", - сказал он.

"Мы показываем людям, что стоит работать над собой, испытывать себя. Потому что наперекор всему в контакте с холодом мы перестаем болеть. В моей команде из 10 человек никто не знает, что такое врач", - добавил Романовский.

Планы на будущее

В будущем Романовский планирует испытать и холод, и тепло. "Если нам удастся реализовать наш проект в Якутии, в апреле на Национальном стадионе я хочу проехать сутки в условиях разницы температур от минуса до плюса. Мы начнем от минус 180 и каждый час температура будет расти на 10 градусов. Дойти я планирую до 50-60 градусов выше нуля", - рассказал он.

"Но для начала нужно покорить Якутию", - заключил польский спортсмен-экстремал.