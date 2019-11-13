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Салон региональных вузов РФ открылся в Париже подписанием межуниверситетских соглашений

В рамках мероприятия запланированы конференция "Сотрудничество между сибирскими и французскими вузами: проблемы и решения" и посещение кампусов французских университетов

ПАРИЖ, 13 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Первый салон регионального высшего образования торжественно открылся среду в Российском центре науки и культуры в Париже. В ходе мероприятия были подписаны соглашения между Новосибирским государственным университетом и четырьмя французскими вузами.

Речь идет в частности о "Телеком Пари", Национальной школе мостов и дорог, Высшей национальной школе горного дела и Высшей школе промышленной физики и химии Парижа, входящих в консорциум ParisTech. Соглашения подразумевают проведение обменов и различных магистерских и бакалаврских программ, а также получение дипломов сразу двух вузов - российского и французского.

"Это долгосрочные проекты. Хочу сказать, что речь идет не столько о подписании, сколько о переподписании и продлении договоров с высшими школами ParisTech, с которыми мы дружим уже очень давно", - пояснила Директор Французского центра Новосибирского госуниверситета Мишель Дебренн, вручившая участникам соответствующие документы.

В салоне, который продлится до 15 ноября, приняли участие 13 высших учебных заведений из восьми российских регионов. Они представили свои учебные программы, а также встретились с представителями французских вузов. Французские студенты и школьники смогли ознакомиться с ними еще за день до торжественного открытия. Кроме того, рядом со стендами университетов была организована выставка фотографий сибирских регионов.

В ближайшие дни запланирована конференция "Сотрудничество между сибирскими и французскими вузами: проблемы и решения", а также посещение кампусов французских университетов. Мероприятие проходит при поддержке Россотрудничества и под эгидой российско-французского форума гражданского общества "Трианонский диалог".

Активное научное сотрудничество

"Это первая столь масштабная презентация нашего регионального образования во Франции", - отметил посол России во Франции Алексей Мешков. Он напомнил, что французская республика остается третьим иностранным партнером России по числе совместных научных статей, в то время, как около 1,5 тыс. французских ученых посещают своих российских коллег, а в Национальном центре научных исследований трудятся около 300 аспирантов из РФ.

"Мы заинтересованы в развитии межуниверситетских контактов, поскольку нынешним студентам уже придется выстраивать дальше российско-французские отношения, которые в настоящий момент находятся на подъеме", - добавил Мешков.

Сопредседатель Координационного совета "Трианонского диалога", ректор МГИМО Анатолий Торкунов в свою очередь отметил, что приоритетным направлением сотрудничества должно быть создание совместных магистерских программ. "Как показывает наш опыт работы со "Сьянс по", они не краткосрочные и имеют очень глубокий системный характер", - сказал он, хотя и отметил, что это не означает отказа от других форм работы. Торкунов также призвал руководство российских учебных заведений не ограничиваться сотрудничеством только с именитыми столичными вузами, поскольку, в зависимости от специализации, за пределами Парижа также есть учреждения со своей изюминкой.

Взаимный интерес

"Сейчас во Франции насчитывается около 5 тыс. российских студентов, они прибывают по различным программам самого разного уровня, - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель гендиректора агентства по продвижению французского высшего образования за рубежом и международной студенческой мобильности Campus France Анастасия Илин. - Они распределились по всей территории страны во множестве университетов, хотя наиболее сильные исторические связи налажены с вузами Парижа и Ниццы".

Молодые французы, по ее словам, также интересуются российскими образовательными программами, хотя и не так активно - в России их насчитывается несколько сотен. "Данный салон как раз призван дать новое дыхание сотрудничеству и убедить большее число французов приезжать учиться", - указала Илин, добавив, что студенты крайне редко приезжают учиться за границу сами по себе, гораздо чаще это происходит в рамках двусторонних договоренностей и программ со школами и вузами.

"Большинство учащихся делают выбор в пользу гуманитарных наук, - пояснила она, отметив, что довольно мало людей привлекают такие науки, как биология и медицина. - Также хватает студентов и в фундаментальных дисциплинах вроде математики и физики". Как ни парадоксально, но все больше российских студентов, приезжающих в страну, ищут курсы на английском языке, растет среди них, по словам Илин, и популярность различных бизнес-программ.

Теги
РоссияФранция
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