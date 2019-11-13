В программу "Доступная среда" включат положения по самостоятельному проживанию инвалидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Положения о самостоятельном и сопровождаемом проживании инвалидов будут учтены в новой концепции программы "Доступная среда". Как сообщил в среду в Петербурге на межрегиональной конференции "Развитие сопровождаемого проживания для людей с психическими расстройствами" заместитель министра труда и социальной защиты РФ Григорий Лекарев, в новой концепции программы планируется также рассмотреть возможность финансирования части затрат регионов на эти цели из федерального бюджета.

В среду Лекарев и участники конференции посетили два дома постоянного сопровождающего проживания инвалидов в Петербурге. В каждом из этих домов под присмотром персонала живут по 19 человек с ограниченными возможностями. Условия проживания максимально адаптированы к домашней обстановке: у проживающих есть собственные комнаты, они совместно готовят еду и общаются. Также были продемонстрированы мастерские, где люди с инвалидностью занимаются керамикой, столярным делом.

"Мы сейчас работаем над концепцией реабилитации инвалидов Российской Федерации. И мы планируем в этой концепции составной частью прописать вот такие подходы по самостоятельному проживанию, поддерживаемому проживанию", - отметил Лекарев.

По словам Лекарева, основным элементом реализации этой концепции послужит новая государственная программа "Доступная среда", которая по решению президента РФ Владимира Путина продлена до 2025 года. В беседе с корреспондентом ТАСС Лекарев уточнил, что в программе "Доступная среда" предусмотрена бюджетная поддержка субъектов Российской Федерации, и федеральные власти готовы часть затрат на сопровождаемое проживание взять на себя при условии регионального софинансирования.

"Как правило, программа пишется таким образом, что финансирование регионы получают в том случае, если они разработали свою аналогичную региональную программу. И мы сейчас, пока в проекте, предлагаем, что мы могли бы использовать такой механизм для того, чтобы возникли такие практики в субъектах Российской Федерации по сопровождаемому проживанию. И мы бы определенные виды их затрат софинансировали из федерального центра, помогали регионам такие технологии внедрять", - сказал он.

По мнению Лекарева, это может касаться, в том числе, оснащения квартир для сопровождаемого проживания инвалидов. "Еще нужно подготовить специалистов - сегодня кадровый вопрос поднимался неоднократно, а это обучение, разработка программы, на себя это тоже можем взять, правда, мы будем делать это не сами, а вместе с экспертами, но тем не менее такую единую программу по специалисту в области сопровождаемого проживания было бы уместно сделать, а потом уже организовать обучение. Вот таким образом мы планируем это поддержать", - добавил он.

О проекте

Сопровождаемое проживание инвалидов - стационарозамещающая технология социального обслуживания, которая предусматривает предоставление инвалиду социальных и образовательных услуг, услуг по реабилитации в обстановке, максимально приближенной к домашней.

Государственная программа "Доступная среда" была введена в 2011 году. Изначально программа рассчитывалась до 2020 года. Она предполагает создание безбарьерной среды для инвалидов и обеспечение их техническими средствами реабилитации.