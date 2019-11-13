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Онлайн-олимпиада БРИКС по математике в 2019 году может охватить около 2 млн участников

В 2018 году участвовало порядка одного миллиона школьников

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Организаторы онлайн-олимпиады по математике для стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) ожидают, что в этом году она охватит около 2 млн человек. Такие данные привел в среду ТАСС глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, принимающий участие в мероприятиях саммита БРИКС в Бразилии.

Основной тур олимпиады BRICSMATH.COM проходит с 13 ноября по 13 декабря этого года. На выполнение заданий, согласно данным на сайте соревнования, дается 60 минут. Для участия в основном туре проходить пробный тур не обязательно. Результаты будут доступны сразу после выполнения всех задач.

"Олимпиада проводится с 2017 года на регулярной основе. В 2017 году количество участников составило 670 тыс. В 2018 году участвовало порядка 1 млн школьников. Ожидается, что в 2019 году в олимпиаде примут участие 2 млн школьников из стран "пятерки", - сказал Катырин.

Говоря о развитии человеческого капитала, он отметил, что страны БРИКС являются лидерами в этой области и обладают хорошими компетенциями. Он напомнил, что в 2015 году Бразилия приняла 43-й чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills, в августе 2019 года 45-й чемпионат состоялся в городе Казани, на котором Россия заняла второе место, в 2021 году аналогичный чемпионат пройдет в Шанхае, а в 2022 году Санкт-Петербург примет европейский чемпионат EuroSkills.

"В условиях трансформирующейся мировой экономики и меняющегося глобального рынка труда, считаем необходимым продолжить работу по выработке практических рекомендаций по повышению эффективности системы подготовки кадров и повышению ее способности быстро адаптироваться к новым рыночным требованиям", - добавил глава российской палаты.

В этом году саммит БРИКС проходит в Бразилии. С 1 января 2020 года председательство в объединении перейдет России, и следующий саммит состоится в июле в Санкт-Петербурге.

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Россия
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