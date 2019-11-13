Паспорта России в упрощенном порядке получили более 170 тыс. жителей ДНР и ЛНР

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноября. /ТАСС/. Более 170 тыс. жителей Луганской и Донецкой народных республик получили российские паспорта в упрошенном порядке. Об этом в эфире телеканала "Дон-24" рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Если говорить о количестве людей, которые получили гражданство, на сегодняшний день их больше 170 тыс. человек. Определенная часть уехала домой", - сообщил он.

По словам Голубева, это никак не отразилось на рынке труда региона. "На рынке труда это никак не сказалось, больше того, у нас примерно 51 тыс. вакансий в самых разных отраслях", - добавил он.

В июне на территории Ростовской области открылись два первых специализированных отделения по вопросам миграции МВД России. Они начали выдавать российские паспорта жителям ЛНР и ДНР в упрощенном порядке. В июле в регионе открылось еще два таких пункта, а к осени планируется открыть еще четыре пункта выдачи паспортов.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке. Своим указом 17 июля президент РФ увеличил число граждан Украины, которые могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.