Минздрав начал разработку закона о двухлетнем наставничестве для выпускников медвузов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минздрав объявил о начале разработки проекта федерального закона, предусматривающего введение двухлетней процедуры наставничества в государственных больницах для выпускников медицинских вузов, не поступивших в ординатуру и начинающих профессиональную деятельность. Об этом говорится в уведомлении о начале разработки документа, размещенном в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Необходимость подготовки федерального закона обусловлена тем, что выпускники специалитета, не поступившие в ординатуру, обладают недостаточной адаптацией к самостоятельной медицинской деятельности. Проектом федерального закона будет предусмотрено, что выпускники специалитета на начальном этапе своей трудовой деятельности по медицинской специальности будут иметь статус молодых специалистов. Молодые специалисты будут проходить период медицинского наставничества в государственных и муниципальных организациях здравоохранения (в течение двух лет), работая под контролем опытных специалистов - врачей-наставников", - говорится в сообщении.

Успешно прошедшие по итогам процедуры наставничества "оценку адаптированности молодых специалистов к самостоятельной медицинской деятельности" будут получать льготы при поступлении в ординатуру и возможность получения новой медицинской специальности в рамках программы профессиональной переподготовки. Участники программ наставничества также смогут работать по специальности в любых медицинских организациях. Наставничество будет "в значительной мере" рассчитано на выпускников, заключивших договор о целевом обучении как при поступлении в вуз, так и в период обучения, говорится в уведомлении.

Также в среду Минздрав разместил на портале проект приказа, предусматривающий начисление дополнительных баллов при поступлении в ординатуру кандидатам, имеющим опыт работы в медицинских и фармацевтических организациях. Дополнительные преференции при этом получат абитуриенты, работавшие в сельских больницах.

Глава Минздрава Вероника Скворцова неоднократно высказывалась за закрепление процедуры наставничества для выпускников медицинских вузов без опыта работы. В конце октября она на заседании Госсовета также предложила принимать на обучение в ординатуру только по целевому набору и предоставлять преимущества имеющим опыт работы в поликлиниках.