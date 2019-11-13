Российские военные раздали почти 2,5 т продуктов в провинции Дераа

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон провели в Сирии гуманитарную акцию, в ходе которой передали жителям населенного пункта Сайда провинции Дераа 500 продовольственных наборов. Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Сайда провинции Дераа, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны", - сказал он.

Генерал добавил, что за сутки боевики обстреляли 27 населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Алеппо, Хама и Идлиб.