Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Петербургский онкодиспансер опроверг факт увольнения санитарки из-за жалоб на зарплату

В диспансере отметили, что женщину уволили по инвалидности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской онкологический диспансер опроверг информацию, появившуюся в среду в региональных СМИ, об увольнении санитарки из-за жалоб на зарплату. Трудовой договор был расторгнут по причине инвалидности сотрудницы, сообщили журналистам в учреждении.

В среду в региональных СМИ появилась информация, что руководство городского клинического онкологического диспансера приняло решение уволить санитарку якобы в связи с тем, что она пожаловалась на низкую зарплату через профсоюз "Альянс врачей".

"Санитарка химиотерапевтического отделения уволена... ей установлена III бессрочная группа инвалидности, о которой она не посчитала нужным уведомить отдел кадров диспансера при устройстве на работу. Внеплановая проверка контролирующих органов на основании жалобы [санитарки] указала на недопустимость использования труда инвалида на вредных работах. Индивидуальной программой реабилитации инвалида противопоказан труд на рабочих местах 3 и 4 класса условий труда", - говорится в сообщении диспансера.

В учреждении добавили, что в такой ситуации по закону организация должна с согласия сотрудника перевести его на другую работу, подходящую по состоянию его здоровья. Если соответствующей вакансии нет или же сотрудник не соглашается на перевод, трудовой договор может быть расторгнут.

"В соответствии с требованиями в числе прочих предложены должности: буфетчица, кастелянша, кладовщик, оператор стиральных машин, регистратор. От предложенных должностей она отказалась, что является основанием для расторжения трудового договора. При увольнении получила заработную плату за фактически отработанный период, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также выходное пособие за две недели, соответствующее ее средней заработной плате", - добавили в диспансере.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Спортивный зал открылся в селении Ансалта Ботлихского района Дагестана
Он рассчитан на проведение тренировочных мероприятий, в том числе для маломобильных групп населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС