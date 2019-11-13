Петербургский онкодиспансер опроверг факт увольнения санитарки из-за жалоб на зарплату

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской онкологический диспансер опроверг информацию, появившуюся в среду в региональных СМИ, об увольнении санитарки из-за жалоб на зарплату. Трудовой договор был расторгнут по причине инвалидности сотрудницы, сообщили журналистам в учреждении.

В среду в региональных СМИ появилась информация, что руководство городского клинического онкологического диспансера приняло решение уволить санитарку якобы в связи с тем, что она пожаловалась на низкую зарплату через профсоюз "Альянс врачей".

"Санитарка химиотерапевтического отделения уволена... ей установлена III бессрочная группа инвалидности, о которой она не посчитала нужным уведомить отдел кадров диспансера при устройстве на работу. Внеплановая проверка контролирующих органов на основании жалобы [санитарки] указала на недопустимость использования труда инвалида на вредных работах. Индивидуальной программой реабилитации инвалида противопоказан труд на рабочих местах 3 и 4 класса условий труда", - говорится в сообщении диспансера.

В учреждении добавили, что в такой ситуации по закону организация должна с согласия сотрудника перевести его на другую работу, подходящую по состоянию его здоровья. Если соответствующей вакансии нет или же сотрудник не соглашается на перевод, трудовой договор может быть расторгнут.

"В соответствии с требованиями в числе прочих предложены должности: буфетчица, кастелянша, кладовщик, оператор стиральных машин, регистратор. От предложенных должностей она отказалась, что является основанием для расторжения трудового договора. При увольнении получила заработную плату за фактически отработанный период, компенсацию за неиспользованный отпуск, а также выходное пособие за две недели, соответствующее ее средней заработной плате", - добавили в диспансере.