Facebook удалил 3,2 млрд фальшивых аккаунтов с апреля по сентябрь 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники американской корпорации Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, удалили в ней с апреля по сентябрь текущего года около 3,2 млрд фальшивых учетных записей. Об этом говорится в докладе компании, опубликованном в среду на ее официальном сайте.

"В течение последних двух кварталов мы стали более эффективно препятствовать созданию фальшивых, вводящих в заблуждение аккаунтов, а также выявлять их. По нашим оценкам, каждый день мы, применяя данные системы обнаружения, предотвращаем миллионы попыток создать фальшивые учетные записи", - отмечается в документе. В нем приведены новые данные за второй и третий кварталы.

В период с апреля по июнь текущего года были удалены 1,5 млрд таких аккаунтов, а в период с июля по сентябрь - 1,7 млрд. В компании отмечают, что в прошлом году с апреля по июнь удалили 800 млн фальшивых учетных записей, с июля по сентябрь - 754 млн. Почти во всех случаях специалисты Facebook приняли меры до поступления жалоб со стороны пользователей.

Представители компании сообщили, что с апреля по сентябрь удалили в Facebook свыше 4,1 млрд сообщений с навязчивой рекламой и 54,5 млн постов, касавшихся насилия. Кроме того, удалены были 11,1 млн сообщений с пропагандой террористических группировок, а также 11,4 млн постов, в которых приводились высказывания, направленные на разжигание, в частности, национальной, этнической и расовой ненависти.

В докладе Facebook впервые приведены сведения об информации, заблокированной в принадлежащей ей сети Instagram. В ней с апреля по сентябрь удалили около 240 тыс. сообщений с пропагандой террористических группировок. Кроме того, удалены были почти 1,7 млн постов, касающихся самоубийств или самоистязания.

Руководство Facebook в последние годы не раз подвергалось критике со стороны властей США и американской общественности. Компанию обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует достаточно энергично распространению в принадлежащих ей соцсетях вредоносной информации.