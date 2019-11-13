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В Дагестане молодым врачам предоставят дополнительные льготы в виде участков земли

Кроме того, власти Акушинского района также готовы принять детей в сад вне очереди с оплатой детсада за счет средств района

МАХАЧКАЛА, 13 ноября. /ТАСС/. Врачам, которые по программе "Земский доктор" приедут работать в один из высокогорных районов Дагестана - Акушинский район, где наиболее остро стоит проблема нехватки медиков, предоставят дополнительные льготы. Таким образом власти района рассчитывают привлечь в сельские лечебные учреждения недостающих специалистов, сообщил в среду ТАСС глава района Махач Абдулкеримов.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос об увеличении квоты мест в вузах для подготовки специалистов для села. Он отметил, что нужно это сделать, учитывая непростую ситуацию со здравоохранением на селе, где продолжительность жизни людей ниже, а уровень смертности выше, чем в городах. Путин выразил уверенность, что глава Минздрава РФ Вероника Скворцова такую инициативу поддержит, а финансово-экономически блок правительства вопрос проработает. При этом он напомнил, что механизм поддержки медицинских специалистов на селе уже создан: в частности, президент рассказал о расширении программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" и предусмотренных в их рамках мер поддержки.

"В зависимости от населенных пунктов (куда приедут работать врачи - прим. ТАСС), при наличии там земельных участков мы готовы выделить участки для строительства жилья в дополнение к тому 1 млн рублей, который выделяется по программе "Земский доктор", - сказал Абдулкеримов.

По его словам, власти муниципалитета также готовы принять детей в садик вне очереди с оплатой детсада за счет средств района. "Кроме того, у нас в районе есть каменные карьеры - мы готовы выделить стройматериалы для строительства дома, договорились с владельцами этих карьеров. Они сказали - если будет доктор, пусть забирает камень, сколько надо", - рассказал руководитель района.

Он уточнил, что в настоящее время Акушинскому району необходимо 12 врачей разной специализации. "Нужны ортопед, кардиолог, уролог, психиатр взрослый и детский. Пока приняли на работу только одного терапевта. Сейчас мы договорились с ректором [Дагестанского] медицинского университета, хочу встретиться со студентами - выходцами из нашего района, и напрямую попросить [поработать в районе]", - сказал собеседник агентства.

О программе

Как сообщала в мае пресс-служба Минздрава Дагестана, в регионе к 2024 году для решения проблемы нехватки врачей в сельской местности планируют трудоустроить более 400 специалистов.

По данным Минздрава, в текущем году в рамках программы "Земский доктор" в районные больницы и медучреждения малых городов в Дагестане планируется трудоустроить 224 специалиста. Еще 10 человек станут участниками новой программы "Земский фельдшер". В прошедшем году в сельские больницы Дагестана трудоустроились более 200 медицинских специалистов, а с 2012 года - 1080 специалистов.

Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим трудиться в сельскую местность, где они обязаны проработать пять лет.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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