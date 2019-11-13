В правительстве России обсудят предварительные итоги диспансеризации

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг заслушает доклад о предварительных итогах проведения в 2019 году всероссийской диспансеризации взрослого населения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

По данным Минздрава РФ, за предыдущие шесть лет число россиян, проходящих диспансеризацию, выросло почти в два раза - с 39,9 млн человек в 2013 г. до 61,9 млн в 2018 г. Таким образом, ежегодно медицинские осмотры проходит более 40% населения страны. В пресс-службе Фонда обязательного медицинского страхования в середине сентября сообщили, что за первые семь месяцев 2019 года профилактические медицинские мероприятия прошли более 32,6 млн граждан.

Согласно новому порядку диспансеризации, россияне с 18 лет могут пройти профилактический медицинский осмотр раз в год. Раз в три года можно пройти диспансеризацию, включающую в себя прицельные онкоскрининги для разных возрастов. Россияне старше 40 лет получили возможность проходить диспансеризацию ежегодно. Медосмотры можно пройти в любом регионе РФ.

Законопроектная деятельность

Правительство в четверг обсудит также ряд законопроектов, которые, в случае их одобрения на заседании, будут внесены на рассмотрение в Госдуму.

В частности, правительство обсудит проект поправок в закон о денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат. Как отметили в кабмине, в соответствии с указами президента РФ в стране в 2012-2018 гг. проводился эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих по призыву, основными результатами которого стало увеличение соответствующих выплат для всех категорий срочников, "что способствовало повышению престижа военной службы". Предлагаемые правительством поправки "позволят осуществлять выплату денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере 2 тыс. рублей, включающего размеры оклада по воинской должности, ежемесячных надбавок за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время, за командование (руководство) воинским подразделением и за работу со сведениями, составляющими государственную тайну".

Еще один законопроект направлен на установление нижней границы финансовых показателей в размере 3 млн рублей в год, при превышении которой проводится обязательный аудит в благотворительных фондах. "Принятие законопроекта позволит упорядочить действующее законодательство в отношении аудита благотворительных фондов и снизить организационную и финансовую нагрузку на их деятельность", - говорится в материалах кабмина.

Также правительство обсудит законопроект, закрепляющий понятие национальной гарантийной системы в РФ. Речь идет о системе организаций (МСП Банк, корпорация МСП, региональные гарантийные организации), обеспечивающих во взаимодействии друг с другом кредитно-гарантийную поддержку малого и среднего бизнеса на основании единых стандартов. Документом также регулируется деятельность корпорации МСП по оценке финансовой устойчивости и эффективности деятельности региональных гарантийных организаций в целях оказания им последующей финансовой поддержки.

Сразу несколько законопроектов направлены на корректировку нормативной базы в связи с переходом со следующего года судебных приставов в РФ на новый вид государственной службы, приравненной по статусу к службе в правоохранительных органах. В частности, речь идет о поправках, которые позволят "не облагать страховыми взносами суммы денежного довольствия, продовольственного и вещевого обеспечения и иных выплат, получаемых сотрудниками органов принудительного исполнения РФ", говорится в материалах кабмина.

Еще один законопроект, включенный в повестку заседания, уточняет некоторые положения Налогового кодекса РФ, касающиеся регистрации водных судов в российском международном реестре и в российском открытом реестре.

Субсидия Курганской области

Также правительство рассмотрит вопрос о выделении из своего резервного фонда почти 302 млн рублей на оказание разовой финансовой помощи бюджету Курганской области для реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры. В материалах кабмина отмечается, что властями этого региона запланированы реконструкция канализационных очистных сооружений Шадринска и строительство системы водоснабжения в селе Красноисетское Далматовского района.