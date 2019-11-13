Пользователи сообщают о сбоях в работе Snapchat

ТАСС, 14 ноября. Нарушения в работе популярного мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat наблюдаются в ряде стран. Это следует из данных, опубликованных в среду на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных приложений и интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками при работе Snapchat сталкиваются пользователи стран Европы, включая Великобританию, Францию, Нидерланды, Германию. Также сбои наблюдаются в США. Из России жалоб не поступало, следует из данных Downdetector.

Как отмечается, основная часть пользователей (58%) жалуется на проблемы с отправкой сообщений. Еще около 40% не могут получать сообщения.