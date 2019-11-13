Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пользователи сообщают о сбоях в работе Snapchat

Из России жалоб не поступало

ТАСС, 14 ноября. Нарушения в работе популярного мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat наблюдаются в ряде стран. Это следует из данных, опубликованных в среду на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных приложений и интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками при работе Snapchat сталкиваются пользователи стран Европы, включая Великобританию, Францию, Нидерланды, Германию. Также сбои наблюдаются в США. Из России жалоб не поступало, следует из данных Downdetector.

Как отмечается, основная часть пользователей (58%) жалуется на проблемы с отправкой сообщений. Еще около 40% не могут получать сообщения.

Реклама на ТАСС
СМИ: около 10 млн человек за сутки подписались на сервис Disney+
Аналитики рынка прогнозировали, что новый стриминговая платформа наберет более 8 млн подписчиков к концу года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС