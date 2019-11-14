Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Опросы общественного мнения

ВЦИОМ: большинство россиян уверено в необходимости социологических опросов

Около 74% респондентом считают, что опросы помогают узнать мнение людей о положении в их городе, регионе или стране в целом для того, чтобы власти могли учесть это мнение в решении проблем
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 86% опрошенных россиян убеждены, что опросы общественного мнения нужны сегодня. При этом 64% респондентов уверены, что социологические опросы действительно отражают мнение граждан. Соответствующая оценка содержится в результатах опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Абсолютное большинство россиян сегодня убеждено в том, что опросы общественного мнения нужны (86%) и около половины опрошенных заявляют о безусловной необходимости опросов (46%)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что 11% опрошенных считают, что социологические опросы не нужны.

Среди опрошенных 64% выразили уверенность в том, что социологические опросы отражают действительные мнения граждан, причем чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (69%). Об обратном говорит треть респондентов.

Порядка 74% опрошенных считают, что опросы помогают узнать мнение людей о положении в их городе, регионе или стране в целом для того, чтобы власти могли учесть это мнение в решении проблем, 59% - что результаты опросов используются политиками, предпринимателями, органами власти для повышения эффективности своей деятельности, столько же - что опросами общественного мнения занимаются преимущественно ученые.

Теги
РоссияОпросы общественного мнения
Реклама на ТАСС
Три местных аэропорта в Приморье закрыты из-за прошедшего циклона
Порывы ветра достигали 28 м/с
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС