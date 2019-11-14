ВЦИОМ: большинство россиян уверено в необходимости социологических опросов

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 86% опрошенных россиян убеждены, что опросы общественного мнения нужны сегодня. При этом 64% респондентов уверены, что социологические опросы действительно отражают мнение граждан. Соответствующая оценка содержится в результатах опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Абсолютное большинство россиян сегодня убеждено в том, что опросы общественного мнения нужны (86%) и около половины опрошенных заявляют о безусловной необходимости опросов (46%)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что 11% опрошенных считают, что социологические опросы не нужны.

Среди опрошенных 64% выразили уверенность в том, что социологические опросы отражают действительные мнения граждан, причем чаще всего это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (69%). Об обратном говорит треть респондентов.

Порядка 74% опрошенных считают, что опросы помогают узнать мнение людей о положении в их городе, регионе или стране в целом для того, чтобы власти могли учесть это мнение в решении проблем, 59% - что результаты опросов используются политиками, предпринимателями, органами власти для повышения эффективности своей деятельности, столько же - что опросами общественного мнения занимаются преимущественно ученые.