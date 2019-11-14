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Три местных аэропорта в Приморье закрыты из-за прошедшего циклона

Порывы ветра достигали 28 м/с

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Аэропорты местных авиалиний в поселках Терней, Дальнегорск и Кавалерово в Приморском крае закрылись в четверг из-за прошедшего накануне снежного циклона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Владивосток.

В среду циклон из Китая испортил погоду сразу в нескольких регионах Дальнего Востока. На юге региона прошли дождь и снег, ветер порывами достигал силы в 28 м/с.

"В настоящее время закрыты на прилет и вылет три аэропорта местных авиалиний в Тернее, Дальнегорске и Кавалерово. Причина закрытия - погодные условия", - сообщили в пресс-службе.

Перечисленные аэропорты располагаются в северной части края. По информации Приморского гидрометцентра, в большинстве районов Приморья за минувшие сутки выпало от 8 до 22 мм осадков. Большей частью - в виде дождя. Но сильный снег прошел в северных районах края. Как сообщили ТАСС в Дальневосточной распределительной компании (ДРСК), сообщений об обрыве проводов из-за налипшего снега за минувшие сутки не поступало.

Во Владивостоке осадки прошли большей частью в виде дождя. По информации мэрии, отмен работы общественного транспорта из-за погоды нет. Городские дороги обработаны противогололедными материалами.

В ближайшие выходные дни осадков в Приморье не ожидается. Минимальные температуры ожидаются на уровне 3 - 15 °C, в горных районах до 22 °C.

В дневные часы на большей территории сохранятся отрицательные значения температуры, 3 - 9 °C. В воскресенье к вечеру синоптическая ситуация в Приморье начнёт меняться. С запада к краю приблизятся очередные фронтальные разделы циклона. В западной половине и на юго-западе края могут начаться небольшие осадки.

Теги
РоссияПриморский край
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