"Известия": мошенники чаще всего выводят деньги с банковских карт через онлайн-сервисы

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мошенники чаще всего выводят средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (Card2Card). Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на представителей в российских банках.

Как рассказали изданию в пресс-службе Сбербанка, в 80% случаев мошенники, которым удается с использованием методов социальной инженерии украсть деньги с чужой карты, переводят их на виртуальный "пластик". Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов добавил, что в этом злоумышленникам помогают сервисы перечислений с карты на карту разных банков, которые позволяют отправить деньги по номеру пластиковой карты. Отмечается, что чаще всего онлайн-сервисы используются в качестве транзитного этапа по выводу средств, которые в конечном итоге обналичивают с физических пластиковых карт.

По данным издания, мошенники вводят на онлайн-платформах по переводу денег данные пластиковой карты, с которой хотят снять деньги, а также указывают сведения о карте, в том числе виртуальной, на которую хотят зачислить средства. Затем злоумышленники обманом получают от владельцев карт конфиденциальную информацию (например, СМС с кодом подтверждения для перечисления средств), после ввода которой деньги оказываются на счету онлайн-кошельков (например, такие возможности перевода средств с карты на карту есть у сервисов "Яндекс.Деньги", QIWI или Webmoney).

По словам заместителя директора департамента информационной безопасности ФК "Открытие" Ильи Сулоева, такой способ мошеннической деятельности обусловлен упрощенными процедурами идентификации пользователя и наличием различных способов ее обхода для получения доступа к финансовым сервисам третьими лицами. В то же время технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян рассказал "Известиям", что популярность виртуальных карт для вывода денег мошенниками объясняется простотой их покупки на подставных лиц, а также отметил, что на интернет-форумах можно найти много предложений по продаже авторизованных онлайн-кошельков.