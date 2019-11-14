Жителям Донбасса направили более 600 тонн гуманитарной помощи

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. МЧС РФ направило колонну с гуманитарной помощью жителям Донбасса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"91-я автомобильная колонна МЧС России рано утром вышла из Донского спасательного центра в Ростовской области и направилась в сторону границы", - сообщили в министерстве.

Грузовики гуманитарного конвоя МЧС России везут партию гуманитарной помощи общим весом около 600 тонн, в основном детские продуктовые наборы.

Колонна автомобилей МЧС России проследует к границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", пройдет необходимые таможенные процедуры в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов, а затем направится к пунктам разгрузки в Донецк и Луганск. В четверг вечером колонна снова вернется в Донской спасательный центр.

МЧС России с 2014 года направляет жителям Донецкой и Луганской областей гуманитарную помощь: продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. В общей сложности жителям Донбасса было доставлено более 80 тыс. тонн грузов гуманитарной помощи.