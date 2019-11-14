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Конюхов планирует кругосветный перелет на планере с солнечными батареями в 2020-2021 годах

Размах крыльев самолета-планера составит 44 метра

КРАСНОЯРСК, 14 ноября. /ТАСС/. Путешественник Федор Конюхов сообщил ТАСС, что планирует осуществить беспосадочный перелет вокруг Земли на самолете-планере с солнечными батареями (проект "Альбатрос") в 2020 или 2021 году.

"Пока планируем в 2020 году или 2021-м", - сказал Конюхов, добавив, что он намерен осуществить кругосветный полет.

Сейчас идет строительство самолета, размах крыльев которого составит 44 метра. Планируется, что на нем будут установлены солнечные батареи, и за счет вырабатываемой ими энергии путешественник будет летать в светлое время суток, ночью же летательный аппарат будет планировать.

Проект "Альбатрос" реализуется при поддержке российской технологической компании РОТЕК и входящей в нее компании ТЭЭМП. В истории мировой авиации был всего один успешный перелет вокруг света за счет энергии солнца - швейцарский самолет Solar Impulse 2 совершил кругосветку за 500 дней, сделав 19 остановок. Команда российского проекта "Альбатрос" работает над созданием самолета, способного совершить полет вокруг света без остановок и без подзарядки за семь суток.

Федору Конюхову 67 лет, он совершил несколько кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света (Эльбрус, Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, массив Минсона, пики Косцюшко и Мак-Кинли), а также на Южном и Северном полюсах.

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