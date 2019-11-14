Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Московский этап национального чемпионата "Абилимпикс-2019" пройдет 19 ноября

В московском этапе соревнований профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья примут участие более 2 тыс. человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московский этап национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2019" пройдет 19 ноября. Об этом сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В столице пройдет V национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2019". 19 ноября состоится московский этап чемпионата, а с 20 по 22 ноября - национальный. Участников ждут соревнования по 62 компетенциям, лекции, профориентационные мастер-классы и встречи с работодателями. Школьники, студенты и молодые специалисты с ограниченными возможностями здоровья будут соревноваться по 62 компетенциям", - говорится в сообщении.

В этом году в московском этапе принимает участие рекордное количество конкурсантов - 2007 человек, в 2015-м, когда чемпионат только начинался в Москве, участников было всего 100. "Новшество "Абилимпикса-2019" - спецпроект "Наставник". Кроме того, в этом году люди с инвалидностью будут не только участниками чемпионата, но и волонтерами. По мнению организаторов, это даст возможность реализоваться большему количеству людей, в том числе через добровольчество", - уточняемся на сайте.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Воронеже устранили аварию, из-за которой без тепла и горячей воды остались 50 домов
Из-за прорыва на магистральном трубопроводе без отопления и горячего водоснабжения также остались вуз, два детских сада и медицинский центр в центре в центре города
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС