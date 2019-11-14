Московский этап национального чемпионата "Абилимпикс-2019" пройдет 19 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московский этап национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2019" пройдет 19 ноября. Об этом сообщается в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В столице пройдет V национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2019". 19 ноября состоится московский этап чемпионата, а с 20 по 22 ноября - национальный. Участников ждут соревнования по 62 компетенциям, лекции, профориентационные мастер-классы и встречи с работодателями. Школьники, студенты и молодые специалисты с ограниченными возможностями здоровья будут соревноваться по 62 компетенциям", - говорится в сообщении.

В этом году в московском этапе принимает участие рекордное количество конкурсантов - 2007 человек, в 2015-м, когда чемпионат только начинался в Москве, участников было всего 100. "Новшество "Абилимпикса-2019" - спецпроект "Наставник". Кроме того, в этом году люди с инвалидностью будут не только участниками чемпионата, но и волонтерами. По мнению организаторов, это даст возможность реализоваться большему количеству людей, в том числе через добровольчество", - уточняемся на сайте.