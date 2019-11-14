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В США адвоката, защищавшего экс-порноактрису в тяжбе с Трампом, обвинили в мошенничестве

При этом прокуратура отказалась от двух других пунктов обвинения в адрес Майкла Авенатти

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Федеральная прокуратура Нью-Йорка выдвинула обвинение в мошенничестве адвокату Майклу Авенатти, который ранее представлял интересы экс-порноактрисы Стефани Клиффорд в судебном разбирательстве с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующая информация содержится в судебных материалах, поступивших в среду в распоряжение ТАСС.

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Согласно этим данным, прокуратура отказалась от двух пунктов обвинения в адрес Авенатти. Их суть сводилась к тому, что адвокат якобы участвовал в сговоре против компании Nike с целью обогащения. "Я очень рад, что два пункта обвинения, согласно которым я участвовал в сговоре против Nike, были отклонены сегодня Министерством юстиции [президента США Дональда] Трампа, - написал в своем Twitter Авенатти. - Ожидаю, что буду полностью оправдан, когда все будет сказано и сделано".

В то же время федеральные прокуроры выдвинули против Авенатти обвинение в мошенничестве. Согласно их утверждению, адвокат в попытке добиться выплаты средств со стороны Nike умышленно лгал одному из клиентов.

В конце марта Авенатти был арестован в Нью-Йорке. Тогда ему предъявили обвинения в попытках вымогательства около $25 млн у компании Nike. Адвокат якобы угрожал раскрыть информацию, которая нанесла бы ущерб репутации компании. Позже юрист был освобожден под залог в размере $300 тыс.

Авенатти получил известность как адвокат, защищающий интересы Клиффорд, которая утверждала, что около 10 лет назад вступала с Трампом в интимную связь. Она обратилась в суд, требуя признать недействительным соглашение, обязывавшее ее в обмен на $130 тыс. хранить в тайне информацию о предполагаемой внебрачной связи с Трампом. Клиффорд также подавала отдельный иск, в котором обвинила Трампа в распространении порочащих ее сведений, однако суд его отклонил.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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