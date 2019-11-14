Более 100 компаний исправили выявленные Роскачеством нарушения

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более половины компаний, в работе которых Роскачество выявило нарушения, сами устранили недостатки. Об этом говорится в сообщении организации.

С января по октябрь 2019 года эксперты Роскачества испытали продукцию 31 категории, выявив 204 товара с нарушениями требований качества и безопасности. Информация о несоответствиях была доведена до потребителей и направлена производителям и продавцам. "В результате большинство компаний начали осуществлять шаги по устранению выявленных нарушений и ошибок. На сегодня 108 компаний уже подробно отчитались Роскачеству о реализованных мерах и предоставили подтверждающие документы", - отмечается в сообщении.

По данным организации, по сравнению с прошлым годом ситуация на рынке улучшается: оперативность реакции производителей и торговых сетей на результаты веерных исследований Роскачества, а также скорость и качество работ по устранению недочетов выросли. В частности, московская компания "Океаника", занимающаяся продажей рыбной продукции, после получения информации, что в продаваемой ей икре был найден запрещенный уротропин (пищевая добавка-консервант, антисептический препарат), обладающий высоким токсическим действием, а также патогенные микроорганизмы в превышающем допустимую норму количестве, приняла добровольное решение уничтожить более 1,2 тонны опасной для здоровья продукции. Как отметили в Роскачестве, так же оперативно на результаты лабораторных испытаний отреагировали сети О"кей, Metro Cash and Carry, "Бахетле" и "Алые паруса", сняв с продажи некачественную икру.

Кроме того, компания "Лакоше", занимающаяся производством кондитерских изделий, а также сети "Метро Кэш энд Керри", "Билла" и онлайн-гипермаркет "Утконос" отчитались об устранении нарушений, связанных с несоответствиями в маркировке зефира.

Также, получив от Роскачества письма с информацией о нарушениях качества проверенной школьной формы, компании "Хеннес энд Мауриц", "Шупет", "Тренд" и "Трикидс" незамедлительно провели "работу над ошибками", отчитавшись организации о результатах.

Реагируют не все

Вместе с тем, до сих пор на рынке есть компании, которые игнорируют результаты проводимых Роскачеством исследований и не проводят работу по улучшению качества процессов и продукции. Как отметили в организации, за нарушения установленных законом требований, выявленных в ходе лабораторных испытаний, Росалкогольрегулирование привлекло к административной ответственности четырех производителей пивных напитков : ООО "Ольмека", ООО "Альфа Групп", ООО "Напитки Запада и ООО "Астра". В отношении еще двух компаний - ООО "Пиво П" и ООО "Производственный комплекс "Возрождение" - проводятся контрольные мероприятия.

Кроме того, из-за выявленного Роскачеством превышения в картофеле из Пакистана доли одного из самых токсичных тяжелых металлов - кадмия - импортеру "ФудИмпорт" было вручено предписание о прекращении действия декларации о соответствии ЕАЭС, которое лишило ее права дальнейшей реализации продукции как в России, так и в других в странах Евразийского экономического союза.

Говоря о выдаваемом Роскачеством проверенным товарам знаке качества, срок действия которого составляет три года, в организации сообщили, что с начала 2019 года его смогли повторно получить 20 товаров из Белгородской, Московской, Саратовской и Воронежской областей, а также Москвы, Тулы, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Инициатива с мест

Как отметили в организации, существенный вклад в работу над качеством товаром вносят и сами потребители, сообщая о тех или иных нарушениях, с которыми сталкиваются в торговых сетях. Так, например, большую роль при подготовке материала о новых правилах маркировки молокосодержащих продуктов с добавлением растительных жиров сыграли многочисленные фотографии, присланные посетителями магазинов. На изображениях было хорошо видно, как производители "скрывали" информацию о растительных жирах на этикетках. А при выборе региона для исследования бензина очень кстати пришлась направленная автолюбителями в Роскачество информация об АЗС, на которых им приходилось заправляться фальсифицированным топливом.