Полиция в этом году изъяла у браконьеров на Сахалине 7,5 т лососевой икры

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Сахалинские полицейские в ходе лососевой путины этого года изъяли у браконьеров 7,5 т икры, около 300 орудий лова, 66 лодок и 45 автотранспортных средств. Об этом сообщили в четверг в управления МВД России по Сахалинской области.

"Выявлено более 200 преступлений по ст. 256 УК РФ (браконьерство) и ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ)", - говорится в сообщении.

По информации управления, в период путины было пресечено более 100 административных правонарушений в сфере водных биологических ресурсов.

Путина - это период, в течение которого официально разрешен лов рыбы. В этом году лососевая путина стартовала на Дальнем Востоке в июле и завершилась в регионах в сентябре и октябре.