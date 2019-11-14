В Забайкалье объявили траур из-за двух ДТП, в которых погибли 11 человек

ТАСС, 14 ноября. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 15 ноября днем траура в регионе из-за гибели 11 человек в двух ДТП, которые произошли менее чем за сутки на территории Агинского Бурятского округа. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Губернатор Забайкальского края выразил соболезнования семьям погибших в двух крупных авариях в Агинском Бурятском округе. 15 ноября объявлено в регионе днем траура", - сказали в пресс-службе.

Вечером 13 ноября в 1 км от поселка Агинское произошло столкновение автомобилей Honda Prelude и Lexus, в результате которого четыре человека погибли, трое пострадали. Утром в четверг на 108-м км федеральной трассы Чита - Забайкальск в Агинском районе водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение с двумя грузовиками. В этой аварии погибли семь человек, еще двое получили травмы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил по факту второго ДТП возбудить уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В Забайкальский край также направили криминалистов Главного управления криминалистики СК РФ для оказания практической помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего.