В учреждениях Благовещенска после стрельбы в колледже пройдет ревизия мер безопасности

ТАСС, 14 ноября. Глава Благовещенска Валентина Калита по итогам комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая состоялась в четверг после стрельбы в колледже, поручила провести ревизию мер безопасности в социальных и образовательных учреждениях и при необходимости докупить технику для обеспечения этих мер, сообщили ТАСС в мэрии.

"Мэр города провела комиссию по чрезвычайным ситуациям, где дала поручение, в частности, провести ревизию всех мер, которые предпринимаются во всех образовательных и социальных учреждениях города по обеспечению безопасности нахождения там людей. Также на основании этого свода составить список того, что необходимо приобрести, где-то, может быть, не хватает рамок, турникетов, видеонаблюдения, внести предложения по изменению в бюджет", - уточнили в мэрии.

Кроме того, поручено провести во всех образовательных учреждениях разъяснительную работу с родителями и внеплановые педагогические советы, особое внимание уделить морально-психологическому климату в ученических коллективах и в целом в учреждениях. Во всех образовательных учреждениях должны пройти тренировки с учащимися и педагогами по действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе пожарах, террористической угрозе.