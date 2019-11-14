Занятия в колледже Благовещенска, где студент устроил стрельбу, возобновят 15 ноября

ТАСС, 14 ноября. /ТАСС/. Занятия в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, где в четверг учащийся устроил стрельбу, возобновят 15 ноября, сообщается на сайте областного правительства.

"Со слов и.о. заместителя министра образования и науки Амурской области Михаила Захарова, завтра образовательный процесс в главном корпусе колледжа продолжится в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 15 ноября в колледже начнут работу специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, созданной в Амурском областном институте развития образования. Сотрудники службы окажут студентам и педагогам психологическую помощь.

Уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева сообщила ТАСС, что взяла происходящее на контроль. "О ситуации мне доложили, она взята на контроль. Сейчас там работают следственные органы, мы же будем все глубоко анализировать, делать выводы. Ситуация странная, и у нас в области подобного никогда не было", - сказала она.

Студент колледжа в четверг открыл стрельбу в учебном заведении. По данным регионального УМВД, причиной происшествия мог стать конфликт между сверстниками. Погибли два человека, в том числе сам стрелявший, трое пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений".