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Кризис на Украине

Конвой МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыл в Луганск

По данным МЧС ЛНР, автомобили российских спасателей доставили 142,7 тонны гуманитарного груза

ЛУГАНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Автомобили очередного, 91-го, конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в четверг в Луганск, началась их разгрузка, передает агентство Луганскинформцентр.

По данным МЧС Луганской народной республики (ЛНР), 14 автомобилей российских спасателей доставили 142,7 тонны гуманитарного груза. "В его составе - 17960 продуктовых наборов для детей в возрасте от рождения до одного года массой 98,78 тонны и 7320 продуктовых наборов для детей в возрасте от года до трех лет массой 43,92 тонны", - говорится в сообщении ведомства.

Предыдущий конвой МЧС РФ 7 ноября доставил в Луганск 134,4 тонны гуманитарного груза - продуктовых наборов для детей в возрасте до трех лет.

Сегодня ожидается прибытие такого же конвоя с гуманитарной помощью МЧС РФ в Донецк.

Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик более 80 тыс. тонн гуманитарной помощи.

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