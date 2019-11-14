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Ученые сообщили, что выпущенные в Приморье белухи осваиваются у побережья края

Они используют кормовую базу бухты Успения и побережья Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября. /ТАСС/. Группа из 50 белух из бухты Средняя, которые были выпущены в ноябре в акватории Приморья, распределилась по акватории края в радиусе 40 км от места выпуска и осваивается на новом месте. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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"Относительно большой группы белух, выпущенных 8-10 ноября в бухте Успения Приморского края, можно сказать, что в настоящее время они активно перемещаются вдоль побережья Приморья в районе их выпуска. Часть выпущенных животных остается в бухте Успения, другие разошлись вдоль побережья Приморья к северу и к югу от места их выпуска. Максимальное удаление меченых белух от места выпуска в бухте Успения составило 40 км. Пока можно сказать, что животные были выпущены в хорошей физической форме и активно осваиваются на воле, используя кормовую базу бухты Успения и побережья Приморья", - рассказал представитель института.

Он добавил, что все морские млекопитающие, выпущенные до ноября 2019 года, вернулись в естественную среду и находятся в районах обитания своих диких сородичей.

Теги
РоссияПриморский край
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