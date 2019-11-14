Павильон Московских центральных диаметров в День студентов превратят в бесплатное антикафе

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Посетители павильона Московских центральных диаметров (МЦД) смогут бесплатно поиграть в настольные игры и приставку, а также пообщаться за чашкой чая или кофе в Международный день студентов 17 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В Международный день студентов 17 ноября с 9 утра в павильоне МЦД организуют развлекательную программу. Формат антикафе обычно подразумевает, что люди платят за проведенное в нем время, но у нас все абсолютно бесплатно. Посетителям предложат сыграть в настольные игры, в приставку, а также в настольный футбол. В павильоне также работает Wi-Fi для тех, кто предпочитает общение в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что павильон будет работать в обычном режиме, посетители смогут узнать о проекте Московских центральных диаметров, маршрутах, пересадках, стоимости проезда и задать все интересующие вопросы консультантам.

Павильон МЦД был открыт 21 декабря 2018 года мэром Москвы Сергеем Собяниным. В нем можно узнать информацию о маршрутах МЦД, сроках запуска первых диаметров и способах оплаты проезда. Там размещен маршрутизатор, с помощью которого уже сейчас, до запуска МЦД, можно построить новые альтернативные маршруты и оценить экономию времени в пути. Главный выставочный экспонат павильона - полноразмерный макет поезда "Иволга". За время работы павильона МЦД его посетили более 150 тыс. человек, в том числе представители более чем 100 стран.