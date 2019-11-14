С 20 по 22 ноября в Москве пройдет фестиваль "Психолог-fest-2019"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Жители столицы смогут получить консультации и советы по решению важных жизненных проблем, а профессионалы познакомиться с коллегами и обменяться опытом на ежегодном фестивале "Психолог-fest-2019", который пройдет с 20 по 22 ноября. Об этом сообщили в четверг на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"С 20 по 22 ноября в Москве пройдет ежегодный фестиваль "Психолог-fest". Гостей ждут тематические лекции, семинары, тренинги и множество других мероприятий, направленных на популяризацию возможностей современной практической психологии. Посетить фестиваль будет полезно как профессионалам, желающим повысить свою квалификацию, так и тем, кому важно разобраться с жизненными проблемами или найти выход из затруднительной ситуации", - говорится в сообщении.

Мероприятия фестиваля развернутся на 23 городских площадках. Так, в подразделениях Московской службы психологической помощи (МСПП) во всех округах города ведущие психологи будут читать лекции, проводить семинары, тренинги и мастер-классы, сеансы диагностики и реабилитации. На практических занятиях можно будет узнать, как построить здоровые семейные отношения, поднять свою самооценку, конструктивно общаться с детьми.

Кроме того, будут организованы просмотры кинофильмов и панельные дискуссии, на которых специалисты поделятся профессиональными навыками в области практической психологии и смогут наладить новые связи в профессиональной среде.

"Насыщенная программа запланирована на 22 ноября в клубном пространстве "Мой социальный центр". Москвичи смогут поучаствовать в мастер-классе "Безграничные возможности", посетить психологический киноклуб, попрактиковаться в оздоровлении души и тела с помощью практики Чжун Юань Цигун, опробовать психологическую трансформационную игру "Секреты отношений", - пояснили на сайте.