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Мосгорсуд 2 декабря рассмотрит жалобу на заочный арест сбежавшего из России Губайдулина

Участник несогласованной акции 27 июля в Москве Айдар Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд 2 декабря проверит законность заочного ареста участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, который уехал из России, находясь под подпиской о невыезде. Об этом сообщил в четверг ТАСС его адвокат Максим Пашков.

"Апелляция на заочный арест Губайдулину назначена к рассмотрению в Московском городском суде на 11:15 мск 2 декабря", - сказал он.

Его обвиняли в покушении на применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья. Затем следователи СК предъявили ему новое обвинение - по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти, не опасного для его жизни и здоровья). 30 октября Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест находящегося в международном розыске Губайдулина. Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории РФ.

Ранее сообщалось, что Губайдулин уехал из России, несмотря на ранее данную подписку о невыезде.

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