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В Воронеже устранили аварию, из-за которой без тепла и горячей воды остались 50 домов

Из-за прорыва на магистральном трубопроводе без отопления и горячего водоснабжения также остались вуз, два детских сада и медицинский центр в центре в центре города

ТАСС, 14 ноября. Аварию на трубопроводе, оставившую 13 ноября без отопления и горячего водоснабжения более 50 домов, вуз, два детских сада и медицинский центр в центре Воронежа, устранили. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Работы велись до поздней ночи. Авария устранена. Система заполнена", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в системах отопления жилых домов не сливали воду, что позволило быстрее вернуть тепло в квартиры. В социальных учреждениях поддерживался температурный режим.

Прорыв на магистральном трубопроводе произошел в ночь на 13 ноября, однако отопление и горячую воду отключили только утром, когда приступили к ремонтным работам.

Теги
РоссияВоронежская область
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