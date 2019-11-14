В Воронеже устранили аварию, из-за которой без тепла и горячей воды остались 50 домов

ТАСС, 14 ноября. Аварию на трубопроводе, оставившую 13 ноября без отопления и горячего водоснабжения более 50 домов, вуз, два детских сада и медицинский центр в центре Воронежа, устранили. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Работы велись до поздней ночи. Авария устранена. Система заполнена", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в системах отопления жилых домов не сливали воду, что позволило быстрее вернуть тепло в квартиры. В социальных учреждениях поддерживался температурный режим.

Прорыв на магистральном трубопроводе произошел в ночь на 13 ноября, однако отопление и горячую воду отключили только утром, когда приступили к ремонтным работам.