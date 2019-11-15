Штрафы за "вафельницу", "уголовка" за побег. Что делают власти, чтобы сократить число ДТП

МВД РФ планирует добиваться нулевой смертности на российских автодорогах к 2030 году. Об этом в июле заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. В последние несколько лет власти чуть ли не каждый год вводят новые меры, направленные на повышение безопасности дорожного движения. И количество погибших и пострадавших в авариях постепенно снижается. Но обновления все еще необходимы: появляются новые участники движения, внедряются новые технологии, меняется темп жизни и обстановка на дорогах. В 2019 году несколько нововведений вступили в силу, другие — еще обсуждаются.

Меры, которые введены в этом году "Вафельница" — теперь штрафуют С 1 марта 2019 года камеры в Москве начали штрафовать за нарушение "вафельной" разметки. Это сетка желтого цвета, нарисованная на перекрестке, на которую запрещается выезжать, если впереди образовался затор, так как это вынудит водителя остановиться и создать препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Нарушителя, находящегося в неподвижном состоянии на перекрестке более пяти секунд, наказывают на 1 тыс. рублей. В Москве эксперимент с "вафельницей" начался еще в 2015 году и был признан удачным. Сейчас она нанесена по 103 адресам в столице. В 2019 году такая разметка стала появляться в других городах России. Пьяные и скрывшиеся водители — наказание одинаковое По вине водителей, находившихся в состоянии опьянения, в 2018 году произошло около 15,2 тыс. ДТП (9% от общего числа аварий с пострадавшими), в которых погибло 4,3 тыс. человек, ранено — 20,6 тыс. В июне 2019 года наказание для виновников таких ДТП ужесточилось. Теперь если в результате аварии здоровью человека по неосторожности причинен тяжкий вред, водителя могут лишить свободы на срок от трех до семи лет (раньше — до четырех), если погиб один человек — от пяти до 12 лет (раньше — от двух до семи лет), если несколько — от восьми до 15 лет (раньше — от четырех до девяти).

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В апреле в Уголовный кодекс вернулась санкция за оставление места ДТП, в котором есть пострадавшие или погибшие: тех, кто сбегает, уравняли с виновниками "пьяных" аварий. До этого нетрезвые нарушители могли уехать, не дожидаясь полиции, и получить меньшее наказание, так как ответственность для трезвых виновников ДТП мягче (до двух лет заключения при причинении тяжкого вреда здоровью, до пяти лет — при одном погибшем и до семи лет — при нескольких жертвах), а установить факт опьянения спустя время невозможно. Оставление места ДТП, в котором нет пострадавших, является административным правонарушением и наказывается лишением прав на срок до полутора лет или административным арестом на срок до 15 суток. Техосмотр — под камеру В июне Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации автомобиля во время техосмотра и оформлении диагностических карт в электронном виде. Это позволит противостоять "практике массового оформления диагностических карт без реального проведения процедуры техосмотра, которая приводит к росту числа ДТП, обусловленных технической неисправностью". Организацию и проведение техосмотра будет контролировать МВД. Российский союз автостраховщиков сможет проверять соблюдение операторами техосмотра условий аккредитации, включая выполнение новых требований. Закон вступает в силу в 2020 году. За его нарушение предусмотрены санкции, прописанные в обновленном КоАП. За оформление фальшивой диагностической карты и за передачу в единую автоматизированную информационную систему данных о прохождении ТО, если реально он не проводился, штраф для граждан составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Если ТО проводил специалист без соответствующей аккредитации, штраф для должностного лица будет от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Штраф 2 тыс. рублей вводится и для автомобилистов, которые сядут за руль с не оформленной в установленном порядке диагностической картой. Кроме того, вводится уголовная ответственность за осуществление деятельности по проведению ТО без аккредитации оператора технического осмотра. Нарушителю грозят обязательные работы до 480 часов либо арест на срок до шести месяцев. В случае совершения преступления группой лиц предусмотрено тюремное заключение на срок до пяти лет. Пассажирский транспорт — лицензии и контроль усталости В этом году изменился ряд требований к пассажирским перевозкам. В марте 2019 года было возобновлено обязательное лицензирование автобусных перевозок. Требование не касается транспорта пожарной охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, ФСБ, ФСО, Вооруженных сил РФ, Росгвардии, Следственного комитета РФ, а также перевозок, выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего пользования.

С 1 октября начали действовать нoвые требования к организации городских и пригородных автобусных перевозок детей. В частности, введено обязательное требование о наличии ремней безопасности, которое раньше действовало только для международных поездок. Сопровождающих обязали следить, пристегнуты ли дети, и контролировать, чтобы они не вставали и не передвигались по салону во время движения. Особое внимание начали уделять состоянию водителей. По новой норме правил проведения техосмотра автомобили на международных перевозках должны быть оснащены тахографами для регистрации режима работы и отдыха водителей. Устройство должно быть опломбировано и проходить настройку раз в три года. С ноября штрафы за управление транспортным средством без тахографа или с нарушением (исключая случаи поломки аппарата во время поездки) выросли и составили от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (ранее — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей). За выпуск машины без тахографа на линию должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, ИП — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, юрлиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. А в Москве решили весь наземный общественный транспорт оборудовать специальными камерами видеонаблюдения, отслеживающими степень усталости водителей. Устройства будут фиксировать зевание, специфичное положение век, особую мимику, использование мобильного телефона, и если они заметят, что водитель переутомился, в кабине прозвучит специальный сигнал, сработает световая сигнализация, а данные будут переданы дежурному диспетчеру. Водителя могут снять с маршрута и отправить на медобследование. "Благодаря системе онлайн-контроля над водителем мы сможем уменьшить количество аварий, связанных с человеческим фактором", — сообщили в Мосгортрансе. Личные истории ДТП — предупреждение В октябре Центр организации дорожного движения (ЦОДД) объявил, что будет транслировать на билбордах в Москве истории людей, попавших в ДТП. Проект призван на реальных примерах показать, к чему приводит пренебрежение правилами дорожного движения, что происходит с пострадавшими, сколько времени занимает восстановление после травм. Велозоны — новые правила В правила дорожного движения введено понятие "велосипедная зона", которая обозначается специальными знаками, и прописаны требования к участникам движения на этой территории. Нормы вступили в силу в декабре 2018 года, но фактически заработали только с открытием велосезона в 2019-м. В таких зонах устанавливается преимущество велосипедов перед механическими транспортными средствами, максимальная скорость движения ограничена 20 км/ч. Пешеходам разрешено переходить проезжую часть в любом незапрещенном месте.

Меры, которые обсуждаются Нештрафуемое превышение скорости В течение всего 2019 года обсуждается возможность введения штрафа для автомобилистов за превышение скорости на 10–20 км/ч. По поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева МВД до 2 декабря проработает вопрос о целесообразности такого наказания. В настоящее время нарушение скоростного лимита до 20 км/ч не штрафуется. В Минтрансе называли возможный размер такого штрафа — 500 рублей. В Госавтоинспекции также предлагали увеличить наказание за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 рублей до 3 тыс. рублей и лишить систематических нарушителей правил дорожного движения возможности оплатить штраф с 50-процентной скидкой. Штрафы за отсутствие ОСАГО — автоматизация и повторность

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В 2020 году автомобилистов могут начать штрафовать за отсутствие полиса ОСАГО, выявленное камерами автофиксации правонарушений, сообщал вице-премьер РФ Максим Акимов. Более 5,5 тыс. автовладельцев уже получили уведомления об отсутствии полисов. Всего, по оценкам Российского союза автостраховщиков, в Москве без ОСАГО ездят около 730 тыс. водителей. Возможность проверки наличия ОСАГО с помощью камер обсуждается уже несколько лет, запуск этого сервиса неоднократно откладывался. Более того, в Госдуму внесен проект закона о более жестком наказании для водителей, повторно нарушивших требования о наличии полиса ОСАГО в течение года. Предлагается ввести штраф 5 тыс. рублей или лишать прав. Сейчас штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей и может быть уменьшен до 400 рублей при оплате в течение первых 20 дней. Также обсуждается возможность индивидуализировать тарифы ОСАГО для автовладельцев, в том числе в зависимости от числа допущенных ими правонарушений. Пока в Госдуме рассмотрение этого проекта отложили. Поэтапный допуск к вождению грузовиков, автобусов и мотоциклов МВД России предложило поправки в закон "О безопасности дорожного движения", предусматривающие поэтапный допуск к управлению транспортными средствами. Во-первых, планируется открыть допуск к вождению грузового и пассажирского транспорта только при наличии стажа управления транспортными средствами категории В, а также увеличить минимальный возраст для получения прав категории D до 24 лет, категории С — до 21 года. Во-вторых, допуск к управлению тяжелыми мотоциклами категории А предложено разрешить с 24 лет или с 20 лет при наличии двухлетнего стажа управления мотоциклами новой подкатегории А2, которую можно получить с 18 лет. В Госавтоинспекции уверены, что предлагаемые изменения позволят сократить количество ДТП и тяжесть их последствий. Изъятие авто у пьяных водителей В мае МВД России направило в правительство предложение законодательно закрепить возможность изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Пока судьба предложений неизвестна.

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