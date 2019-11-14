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Стрельба в колледже в Благовещенске
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В Госдуме сообщили, что вопрос о повышении возраста продажи оружия в повестке не стоит

В комитете по безопасности и противодействию коррупции при этом подчеркнули, что отдельные инциденты со стрельбой не должны служить поводом для принятия таких решений

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы намерены обсудить с представителями Росгвардии вопрос повышения качества работы частных охранных предприятий (ЧОП), вопрос о повышении возраста приобретения оружия в повестке сейчас не стоит. Об этом в четверг журналистам сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, комментируя трагедию в Благовещенске.

"Пока в повестке такой вопрос на сегодня не стоит", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о возможности повышения минимального возраста для приобретения ненарезного оружия.

"Будем приглашать сотрудников Росгвардии, которые отвечают за контроль работы ЧОПов", - добавил депутат. Он напомнил, что  подчеркнули, что ододготовили законопроект о повышении качества работы ЧОПов, он проходит согласование.

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Инциденты со стрельбой

В комитете по безопасности также рассказали, что отдельные инциденты со стрельбой не могут являться поводом для принятия решения о повышении возраста продажи оружия в РФ, нужен системный анализ законодательства и правоприменительной практики. 

"Любое явление, каким бы громким оно ни было, не может служить основанием для того, чтобы начать менять законодательство, - подчеркнул первый зампредседателя комитета, бывший замгенпрокурора РФ Эрнест Валеев ("Единая Россия"). - Вначале надо разобраться в причинах, условиях, проанализировать законодательство и уже потом что-то делать". "Если вдруг какое-то [резонансное] событие происходит, у нас сразу предлагают ввести какой-то запрет. Я не сторонник такого подхода", - добавил он.

"Снова возродить вопрос о том, чтобы поднять возраст [приобретения оружия], как это уже обсуждается в сети и в СМИ. Вот кандидат исторических наук, местная знаменитость [в Санкт-Петербурге] тоже из огнестрельного оружия убил любовницу. Что мы сейчас, запретим [приобретать оружие] кандидатам наук, запретим [владение им] до 20 лет, запретим пенсионерам? Кому еще запретить?" - задался вопросом депутат.

Что касается обсуждения этой темы в парламенте, то в профильном думском комитете есть постоянно действующая рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, в нее входят как депутаты, так и представители МВД, ФСБ, Росгвардии, а также Минпросвещения, напомнил Валеев. "Анализ идет, в предложениях недостатка нет", - заверил он.

"Мы обсуждали эту проблему. Есть положение Конституции РФ о том, что человек с 18 лет наделен всеми правами, есть призыв в армию с 18 лет, когда люди допускаются ко всем видам оружия, есть масса других моментов", - указал политик. "Была проблема, когда люди в молодом возрасте бездумно начали применять травматическое оружие, в этой сфере подняли планку", - привел он пример.

Первый зампред комитета Госдумы также обратил внимание, что "предметами хозяйственно-бытового назначения - вилками, кухонными ножами - убивают в разы больше людей". "Но почему-то нам в голову не приходит запретить, например, лопаты, топоры, ножи, вилки, - констатировал он. - А в случае с оружием сразу хотят какой-то запрет придумать". "Надо разобраться, есть ли недостатки в правоприменительной деятельности, были ли основания для этого, нужен анализ ситуации, а потом анализ законодательства", - заключил Валеев.

Теги
РоссияСтрельба в колледже в Благовещенске
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